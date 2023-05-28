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Linha terapêutica

Florais: conheça os tipos e saiba quando usá-los

Veja como o medicamento à base de flores ajuda a tratar diversos problemas emocionais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 08:00

Os florais são medicamentos feitos à base de flores. Eles ajudam a tratar o lado emocional das pessoas. No entanto, muitos costumam confundir essa linha terapêutica com a homeopatia. “São dois tratamentos diferentes, pois possuem princípios distintos. Entretanto, os dois trabalham com a energia. No caso dos florais, a energia utilizada é a das flores”, explica a farmacêutica Ester Zucker Suchmacher.

Diferenças entre florais e homeopatia

A principal diferença está na forma do tratamento das doenças. “Os florais têm uma forma diferenciada de fabricação e de aplicação. Se a pessoa está com ódio, é dado um floral para despertar o amor; se está triste, para despertar a alegria etc.”, explica Eliete M. M. Fagundes, Fundadora do Instituto Tecnológico Hahnemann e da Homeobrás.
Segundo ela, na homeopatia, por outro lado, “se a pessoa tem ódio, temos que descobrir a causa deste ódio, e a substância deve conter, em sua matéria médica, aquele tipo de ódio específico”.

Tipos de florais

De acordo com Eliete M. M. Fagundes, o principal sistema de florais foi criado por Bach, inglês que era homeopata. São 38 florais que trabalham padrões de comportamento arraigados em nossas mentes e emoções. Conheça alguns deles:

Florais para pessoas que sentem medo

  • Rockrose: pânico, terror;
  • Mimulus: medo de coisas desconhecidas;
  • Aspen: medo indefinido.

Para pessoas que sofrem de indecisão

  • Cerato: por não confiarem em seus próprios julgamentos;
  • Scleranthus: por não conseguirem decidir entre duas opiniões;
  • Gentian: desânimo, pessimismo.
Imagem Edicase Brasil
A terapia com os florais trabalha com a energia das flores Crédito: Wild_Drago | Shutterstock

Para pessoas que sentem desinteresse pelas circunstâncias atuais

  • Clematis: para quem vive no “mundo da lua”, sonhador;
  • Honeysuckle: para quem “vive no passado”, apegado a pessoas, locais e situações passadas;
  • Olive: para quem perdeu o prazer de viver por estar exausto, todas as energias (físicas ou mentais) foram perdidas.

Para pessoas que sofrem de solidão

  • Waterviolet: que são realmente talentosas e capazes, mas tendem a se isolar. Orgulhosas;
  • Impatiens: que são rápidas em ações e pensamentos, mas impacientes e irritadas com os outros;
  • Heather: que estão insatisfeitas, necessitam de companhia constantemente.

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