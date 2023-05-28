Florais: conheça os tipos e saiba quando usá-los

Os florais são medicamentos feitos à base de flores. Eles ajudam a tratar o lado emocional das pessoas. No entanto, muitos costumam confundir essa linha terapêutica com a homeopatia. “São dois tratamentos diferentes, pois possuem princípios distintos. Entretanto, os dois trabalham com a energia. No caso dos florais, a energia utilizada é a das flores”, explica a farmacêutica Ester Zucker Suchmacher.
Diferenças entre florais e homeopatia
A principal diferença está na forma do tratamento das doenças. “Os florais têm uma forma diferenciada de fabricação e de aplicação. Se a pessoa está com ódio, é dado um floral para despertar o amor; se está triste, para despertar a alegria etc.”, explica Eliete M. M. Fagundes, Fundadora do Instituto Tecnológico Hahnemann e da Homeobrás.
Segundo ela, na homeopatia, por outro lado, “se a pessoa tem ódio, temos que descobrir a causa deste ódio, e a substância deve conter, em sua matéria médica, aquele tipo de ódio específico”.
Tipos de florais
De acordo com Eliete M. M. Fagundes, o principal sistema de florais foi criado por Bach, inglês que era homeopata. São 38 florais que trabalham padrões de comportamento arraigados em nossas mentes e emoções. Conheça alguns deles:
Florais para pessoas que sentem medo
- Rockrose: pânico, terror;
- Mimulus: medo de coisas desconhecidas;
- Aspen: medo indefinido.
Para pessoas que sofrem de indecisão
- Cerato: por não confiarem em seus próprios julgamentos;
- Scleranthus: por não conseguirem decidir entre duas opiniões;
- Gentian: desânimo, pessimismo.
Para pessoas que sentem desinteresse pelas circunstâncias atuais
- Clematis: para quem vive no “mundo da lua”, sonhador;
- Honeysuckle: para quem “vive no passado”, apegado a pessoas, locais e situações passadas;
- Olive: para quem perdeu o prazer de viver por estar exausto, todas as energias (físicas ou mentais) foram perdidas.
Para pessoas que sofrem de solidão
- Waterviolet: que são realmente talentosas e capazes, mas tendem a se isolar. Orgulhosas;
- Impatiens: que são rápidas em ações e pensamentos, mas impacientes e irritadas com os outros;
- Heather: que estão insatisfeitas, necessitam de companhia constantemente.