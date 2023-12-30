Fim de ano: aproveite o momento do réveillon para se inspirar

Culturalmente, nos educamos a fazer uma lista de metas ou desejos nessa época Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

O que vem à sua cabeça quando escuta "fim de ano?". Para a maioria das pessoas, além de "Natal" e "Réveillon", a palavra "correria" está no topo da lista.

Nestas últimas semanas, é comum tentar fazer tudo o que não conseguiu em todos os outros meses. Somado a isso, há os inúmeros amigos secretos, confraternizações, compras, viagens... O resultado é um sentimento constante de atraso e de falta de tempo.

Mas dominar esse sentimento antes que ele tire seu sono e seu humor é possível.

Culturalmente, nos educamos a fazer uma lista de metas ou desejos nessa época. Mas enumerar o que "falta fazer" pode gerar mais ansiedade – de certa forma, você está pensando no que ainda não tem ou não conseguiu. Tente fazer o exercício oposto.

Dedique alguns minutos a pensar sobre as conquistas, os planos que deram certo e as surpresas boas do ano que passou. Depois, anote-as. Colocar no papel é importante, porque organiza o pensamento e não deixa a mente se focar nas experiências ruins.

Veja bem, é apenas uma data. A vida não tem que mudar de repente porque estamos em um determinado dia. Toda transformação é resultado de um processo.

Pare. Respire. Pense.

É o final do ano, não o do mundo