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Causas variadas

Estresse? Veja como a condição pode afetar a queda de cabelo

Com mais de 40 milhões de brasileiros sofrendo de alopecia, especialista traz informações sobre como evitar o estresse que afeta a queda capilar, além de dicas para manter os fios fortes e saudáveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 09:00

Queda de cabelo
Nas mulheres, normalmente, a queda de cabelo costuma aparecer a partir dos 50 anos de idade Crédito: Shutterstock
Queda de cabelo é um problema comum, enfrentado por homens e mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), atualmente, cerca de 42 milhões de brasileiros se queixam de alopecia. A queda de cabelo costuma ter início entre os homens a partir dos 20 ou 30 anos de idade, mas também pode aparecer na puberdade, por conta da grande quantidade de hormônios.
Nas mulheres, normalmente, a queda de cabelo costuma aparecer a partir dos 50 anos de idade. Elas também podem ser afetadas, principalmente, no pós-parto ou na menopausa, enfrentando assim algum grau de alopecia. E por mais que as causas possam ser variadas, como a genética, o estresse tem sido um dos principais fatores para esse aumento da queda de cabelo da população.
“Alguns transtornos psicológicos, como o estresse, depressão e ansiedade, podem gerar sintomas físicos, como a queda de cabelo, e a resposta para isso está no cortisol desencadeado pelo estresse ou até mesmo por fatores hormonais. A relação entre a queda de cabelo e o emocional está no aumento desse hormônio fabricado pelas glândulas suprarrenais no organismo. O cortisol interfere diretamente na atividade do folículo piloso, impedindo que o fio entre na fase de crescimento. Desta forma, o estresse pode até se tornar crônico e resultar na atrofia dos fios”, explica Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia da Ada Tina.
Porém, é preciso entender que o cabelo não começa a cair imediatamente ao evento estressor ou ao pico de cortisol no organismo. A queda começa a se manifestar cerca de 3 meses após o acontecimento. E a boa notícia, é que diferentemente de outros tipos de queda de cabelo, a derivada do estresse pode ser revertida e os fios voltarem a crescer naturalmente (caso o quadro de estresse tenha passado). Isso pode ocorrer cerca de 6 meses após a queda se manifestar.

COMO EVITAR O ESTRESSE E A QUEDA DE CABELO?

“Tentar adotar medidas que venham a reduzir os níveis de estresse é um ótimo começo. Praticar esportes ou uma atividade física regularmente, meditar, qualidade de sono, alimentação saudável, tomar sol na medida certa e com proteção, evitar bebidas alcoólicas, tabagismo e acúmulo de tarefas diárias são medidas cabíveis que podem ajudar na prevenção da queda de cabelo relacionada com o emocional” ressalta Maurizio Pupo.
Porém, o especialista ainda reforça que é necessário verificar se a pessoa que está sofrendo com a queda de cabelo por estresse não apresenta outros problemas de calvície, como a alopecia androgenética (calvície, na qual os sintomas podem começar a surgir ainda na adolescência) e a alopecia areata (processo inflamatório na raiz do cabelo).
Feito isso, é hora de começar o tratamento, que pode envolver o uso de medicamentos para queda de cabelos aplicados diretamente no couro cabeludo, suplementação de vitaminas e shampoos ou loções antiqueda. “O tratamento de maneira geral deve envolver também a redução do estresse, tratamento da ansiedade ou depressão e o equilíbrio emocional”, reforça o farmacêutico.

DICAS PARA MANTER OS CABELOS SAUDÁVEIS

  • Mantenha sempre os cabelos limpos e higienizados, desde o couro cabeludo até as pontas, fazendo uso de um shampoo e um condicionador de qualidade e ideal para seu tipo de cabelo e necessidade do momento.

  • Evite prender os cabelos molhados, esse hábito pode favorecer o surgimento das caspas, além da proliferação de fungos e bactérias que enfraquecem a raiz.

  • É importante também evitar lavar os cabelos em água muito quente, pois ela provoca o ressecamento do couro cabeludo, o que vai aumentar a queda dos fios de cabelo.

  • A alimentação também influencia muito na saúde dos fios. Tente se alimentar da forma mais equilibrada de acordo com as suas possibilidades. Mantenha o consumo de vitaminas, minerais, fibras e proteínas. Evite frituras e gorduras ruins em excesso, açúcar de modo geral e álcool, pois esses elementos podem acelerar a queda dos cabelos.

  • Não se esqueça de beber água constantemente durante o dia e tente incluir em seus hábitos alimentares o consumo de oleaginosas e frutas.

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