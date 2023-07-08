Entenda o que é miastenia gravis e as suas formas de tratamento

Os sintomas variam entre os pacientes, mas, segundo a Dra. Mirella, os mais comuns são: fraqueza muscular, fadiga em excesso durante atividades físicas, queda da pálpebra, visão dupla, dificuldade para engolir, falar e mastigar, alteração na voz, dificuldade em levantar e segurar objetos pesados e subir escadas, entre outros. E, em casos mais graves, o problema pode dificultar a respiração. “É muito comum que a miastenia seja confundida com outras doenças neurológicas e isso torna o diagnóstico mais desafiador”, acrescenta a neurologista.