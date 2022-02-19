Dores na coluna? Especialista dá 10 dicas para evitar o incômodo

ATIVIDADES DOMÉSTICAS

Ao se deitar de lado, coloque um travesseiro entre a cabeça e o ombro e outro entre as pernas.

Ao se deitar de barriga para cima, coloque um travesseiro embaixo dos joelhos e outro embaixo da cabeça.

Evite dormir de bruços, pois, além de forçar a coluna, dificulta a respiração.

Flexione as pernas para elevar um objeto pesado do chão.

Se preferir um colchão de espuma, escolha um de acordo com o seu peso e altura.

O travesseiro não deve ser muito fino nem muito macio, para não alterar a curvatura da coluna; o ideal é que seja da altura entre a cabeça e o ombro.

Ao ficar de pé, contraia os músculos da barriga e das nádegas periodicamente. Essa é uma técnica de relaxamento da coluna que pode aliviar dores.

Ao trabalhar em frente a uma mesa ou digitando no computador, mantenha as costas retas, apoiadas no encosto da cadeira, e mantenha as pernas debaixo da mesa, evitando cruzá-las.

Não carregue mochilas ou sacolas com o peso de um só lado. A mochila deverá ser apoiada nos dois ombros e as sacolas, divididas nas duas mãos.