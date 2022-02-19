Dores na coluna? Especialista dá 10 dicas para evitar o incômodo

Carregar bolsas pesadas, fazer mau uso do celular, usar saltos altos, praticar exercício físico de forma errada e não manter a postura certa. São vários fatores que podem causar as temidas dores na coluna. E mesmo sendo tão comum, a boa notícia é que basta ter consciência dessas posições incorretas para prevenirmos os problemas.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população mundial teve ou vai ter um episódio de dor lombar ao longo da vida. Segundo o médico Lourimar Tolêdo, que é ortopedista cirurgião da coluna, é preciso ficar atento para que as dores não se agravem.
"Obesidade, sedentarismo e má postura viciosa são alguns dos fatores que afetam a coluna. Se a dor não for devidamente tratada, esse problema postural pode evoluir para algo mais sério, como inflamação, hérnia de disco e até escorregamento de vértebra", alerta o doutor Lourimar Tolêdo.
Por isso, algumas dicas são preciosas para cuidar da saúde da coluna. Dessa forma, o médico listou dez situações do dia a dia para ficar atento e tentar evitar essas dores.
ATIVIDADES DOMÉSTICAS
Ao se deitar de lado, coloque um travesseiro entre a cabeça e o ombro e outro entre as pernas.
Ao se deitar de barriga para cima, coloque um travesseiro embaixo dos joelhos e outro embaixo da cabeça.
Evite dormir de bruços, pois, além de forçar a coluna, dificulta a respiração.
Flexione as pernas para elevar um objeto pesado do chão.
Se preferir um colchão de espuma, escolha um de acordo com o seu peso e altura.
O travesseiro não deve ser muito fino nem muito macio, para não alterar a curvatura da coluna; o ideal é que seja da altura entre a cabeça e o ombro.
Ao ficar de pé, contraia os músculos da barriga e das nádegas periodicamente. Essa é uma técnica de relaxamento da coluna que pode aliviar dores.
Ao trabalhar em frente a uma mesa ou digitando no computador, mantenha as costas retas, apoiadas no encosto da cadeira, e mantenha as pernas debaixo da mesa, evitando cruzá-las.
Não carregue mochilas ou sacolas com o peso de um só lado. A mochila deverá ser apoiada nos dois ombros e as sacolas, divididas nas duas mãos.
Evite trabalhar com o tronco totalmente inclinado durante as atividades domésticas.