Dor ao mascar chiclete? Especialista explica o motivo disso acontecer

Os incômodos mais comuns costumam aparecer à frente do ouvido ao mastigar Crédito: Shutterstock

Sabe aquela dor perto do ouvido que apareceu, sem nenhum motivo, ao mascar chiclete? Ou o estalo na mandíbula ao roer as unhas? Eles podem ser um sinal de alerta para problemas mais graves.

A dor orofacial acomete as regiões da face, pescoço, boca ou mandíbula e surge por diferentes causas, como explica o médico Ullyanov Toscano, especialista em cabeça e pescoço. “Seja qual for a localização, o desconforto pode surgir por doenças como artrite reumatoide, artrose, fibromialgia, doenças autoimunes, tumores, doenças degenerativas e estresse emocional”, alerta o especialista.

Os incômodos mais comuns costumam aparecer à frente do ouvido ao mastigar ou falar, além da sensação de zumbido ou de que o mesmo esteja tampado; nas têmporas e no fundo dos olhos; e nas bochechas ao ingerir alimentos. O problema atinge entre 40% e 75% da população, segundo dados da Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP). No entanto, um dos maiores transtornos enfrentados por pacientes que sofrem com o mal é a dificuldade de encontrar um diagnóstico preciso.

“Ele pode ser confundido com dor de ouvido, enxaqueca, neuralgia do trigêmeo, dores de dente e até mesmo de garganta ou na cervical. Por isso, é importante procurar um especialista para que os exames de imagens e testes físicos sejam realizados, a fim de determinar o diagnóstico e um tratamento efetivo”, esclarece Ullyanov Toscano.

O médico diz que os sintomas da dor orofacial são as dificuldades, dores ou limitações para abrir ou movimentar a boca, ruídos nas articulações da boca, travamento da mandíbula, dores na face e próximo ao ouvido, cansaço nos músculos da face, dor atrás do olho, sensação de ouvido tapado, sensação de líquido escorrendo do ouvido, dormência dos dentes ao acordar e zumbido no ouvido.

TRATAMENTO

Segundo o médico, a dor orofacial é mais comum de aparecer em mulheres, com faixa etária entre 35 e 50 anos. “Pessoas que dormem pouco, que possuem alterações hormonais, que tenham problemas na coluna cervical, no ouvido ou que usam medicação controlada, entre outros, podem desenvolver isso mais facilmente do que outros pacientes”, esclarece.

O estresse e a ansiedade podem fazer com que você aperte ou fique rangendo seus dentes constantemente, sobrecarregando a musculatura mastigatória e a articulação da boca, o que pode desencadear dores nessas regiões ou à distância delas.

Após o diagnóstico, o tratamento pode ser prescrito com medicações, placa de mordida, fisioterapia, ultrassom, técnicas de manipulação manual intramuscular, exercícios de alongamento e relaxamento dos músculos e programas de recoordenação dos movimentos mandibulares, posturais e de respiração.