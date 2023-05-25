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Persistência

Descubra por que demoramos a criar o hábito de malhar

Personal explica que pequenas melhorias e bem-estar devem ser levados em consideração ao iniciar uma nova atividade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 13:00

Um estudo recente publicado na Revista PNAS, em abril, revelou que adquirir novos hábitos, como frequentar a academia, pode levar de quatro a sete meses. Nesse processo, é importante ter paciência e persistência até que a rotina se torne constante.
De acordo com o personal trainer Caio Signoretti, realizamos atividades motivados por uma recompensa, o que não acontece imediatamente quando se trata de exercícios físicos. Esse sentimento de frustração é um dos motivos pelos quais leva tanto tempo para nos acostumarmos com uma nova rotina de exercícios.

Necessidade de recompensa

Ao longo da história, o movimento do corpo humano sempre foi essencial para garantir a sobrevivência, seja para caçar ou fugir de perigos. A inércia é uma característica natural da natureza humana, e sair desse estado requer uma motivação ou recompensa.
“As pessoas que não têm o hábito de praticar atividade física demoram a adquirir esse costume, porque muitas vezes não conseguem sustentar ou pelo menos ter a percepção dos benefícios que os exercícios trazem. E aqui não falo só esteticamente, mas sim de saúde, em primeiro momento”, pontua Signoretti.
Imagem Edicase Brasil
A constância é o que traz bons resultados (pitchwayz | ShutterStock) Crédito:

Como se motivar para praticar atividades físicas?

O personal complementa que, para notar uma mudança estética significativa, é preciso ao menos três a quatro meses de treino, mas que a maioria desiste antes mesmo desse prazo . “Pode acontecer também de a pessoa não perceber essas mudanças antes por estar treinando demais e sentindo muitas dores, ou por estar frequentando pouco a academia, menos de três a quatro vezes por semana, e não conseguindo ver as melhorias. Ambos os casos são motivos para que essa pessoa não persista”, explica Caio.
Afinal, seria possível encurtar esse caminho e adquirir o hábito de treinar mais rápido do que quatro meses? Para Signoretti, se uma pessoa mudar sua percepção e começar a observar as pequenas melhorias, ela pode se acostumar mais rápido a treinar.
“Uma boa dica é fazer pequenas comparações, por exemplo, se uma pessoa sente dor nas costas e percebe que essa dor diminuiu, ou então se sente mais disposta durante o dia, ou até [se] está dormindo melhor do que antes. Quanto mais cedo essas melhorias forem identificadas , mais ‘dependência’ ela irá criar daquele tipo de exercício e adquirir um ‘vício benéfico”, finaliza o profissional.

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