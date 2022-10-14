Dá tempo de emagrecer até o fim do ano? Nutricionista dá dicas para começar agora

Dá tempo de emagrecer até o fim do ano de forma saudável? Nutricionista dá dicas para começar agora Crédito: Personare

O verão se aproxima, os dias estão mais quentes, as roupas estão mais curtas — e o tempo também. A pergunta que mais recebo em consultório nesta época é: Dá tempo de emagrecer até o fim do ano? E a resposta é: SIM! Sempre é tempo de construir novos e melhores hábitos!

Para mudar um hábito, segundo Pavlov, o mestre dos estudos sobre condicionamento, precisamos de 21 a 66 dias!

Pavlov realizou um estudo utilizando cães, uma campainha e comida.

No início, ele tocava a campainha e dava comida aos cães.





Depois, foi mudando o horário das campainhas com alimentação.





Passado um tempo, somente com a campainha, os cães já salivavam.





Por fim, ele conseguiu descondicionar os cães.

Deu para entender que mudar de hábitos é, sim, possível, mas que isso também quer um certo tempo e disciplina.

A seguir, falaremos sobre 7 mudanças que você pode fazer na reta final do ano. Mas é muito importante entender que não é somente em um dia que a gente engorda, assim como não é em um dia que emagrecemos. Afinal, 1 kg de peso corporal corresponde a cerca de 7.500 calorias — o equivalente a 20 pedaços de pizza de 4 queijos!

Dicas para emagrecer até o fim do ano

Não podemos surtar agora e querer fazer tudo que não fizemos nos primeiros 9 meses do ano, ok? Isso precisa ficar bem claro. Mas a gente pode, sim, adotar algumas medidas para conter os danos e emagrecer, e ganhar saúde e disposição para as festas!

A seguir, compartilho 7 dicas com vocês para emagrecer até o fim do ano:

1. Acorde o seu corpo

Antes de comer ou mesmo tomar uma xícara de café, acorde o seu corpo com 1 copo de água e 1 fruta.

A água ajuda o corpo a desintoxicar, melhora o metabolismo e o funcionamento intestinal. Espere uns 5 minutos e então comece o café da manhã com 1 fruta da sua preferência.

Essa é uma ótima maneira de dar um “bom dia” para o seu corpo e diminuir a vontade de doces (que vem ao longo do dia).

2. Adicione proteína no café da manhã

Coloque uma fonte de proteína no seu café da manhã para regular a glicemia e controlar os “beliscos” e a fome que tendem a aparecer no final da tarde.

Outra sugestão é usar pastinhas de tofu, húmus, tofu mexido, entre outras fontes vegetais de proteína. Só não fique apenas nos carboidratos e gorduras.

3. Beba a quantidade necessária de água

A água acelera o metabolismo, melhora o raciocínio, limpa os rins (que filtram as substâncias no corpo), é essencial para o funcionamento do intestino e do cérebro, e ajuda na eliminação de toxinas.

4. Mantra: “Comida continua existindo!”

Essa frase eu usei e uso muito em minha vida. Uma maneira de entender que sempre teremos outras oportunidades de comer.

Por exemplo: resolveu comer pizza e ficou satisfeito com 2 pedaços? Não coma o terceiro, o quarto… Lembre que você pode comer outra fatia no dia seguinte, na próxima semana ou quando quiser. Ou seja, não precisa comer como se fosse a última vez na vida!

5. Preste atenção no ponto de saciedade

O estômago tem aproximadamente o tamanho da sua mão fechada. Para ficar satisfeito, é necessário que se expanda levemente.

Porém, o estômago pode se expandir até chegar a 5x o seu tamanho inicial. Ou seja, tem capacidade para muita comida além do que se precisa.

Você precisa encontrar o seu ponto de saciedade, de forma que ainda se sinta leve ao final da refeição, mas com a segurança de que se está satisfeito – e não vai ter vontade de beliscar logo depois!

6. Aprenda a planejar

Não dá para casar e comprar a bicicleta, certo? Então, também não dá para comer tudo o que aparece, mesmo que seja “só um pouquinho”. Veja o exemplo:

Se você tem um happy hour na sexta à noite, uma feijoada no sábado, pizza no sábado e almoço de domingo na casa da avó, você precisa escolher qual é a prioridade para que “escape” um pouquinho.





Caso escolha comer mais na casa da avó, na sexta à noite você pode escolher tomar uma água com gás ao invés de tomar drink alcoólico e comer um carpaccio com salada ou uma porção de brusqueta.





Na feijoada, capriche na porção de couve e vinagrete e coma apenas uma porção para se sentir satisfeito.





Na pizza, escolha 2 pedaços com sabores mais leves, como muçarela, rúcula, marguerita e atum. E se contente com apenas uma taça de vinho.





Aí, sim, na casa da avó, você pode se deliciar.

7. Tenha dias detox

Aproveite as segundas-feiras ou um dia de final de semana mais tranquilo para fazer um processo detox, que nada mais é que fazer escolhas por alimentos e líquidos mais leves. Veja aqui dicas e cardápios de alimentação desintoxicante.

Tenho certeza que, ao incluir esses hábitos agora, você vai conseguir perder alguns quilos e, principalmente, ter um final de ano mais leve e saudável. Bom proveito!