Corrida: veja 7 benefícios para começar a atividade física

Antes de sair correndo é preciso avaliar as condições físicas Crédito: Freepik

Além de gerar bem-estar, a prática da corrida pode trazer inúmeros benefícios para a saúde. Entre os pontos positivos para quem começa a correr estão a melhoria do nível de colesterol, o controle de pressão arterial, o fortalecimento das articulações dos joelhos, a redução de riscos de infarto, o aumento da expectativa de vida, entre outros. "Os benefícios são inúmeros, principalmente considerando a qualidade de vida, a estética e a saúde do indivíduo que pratica essa atividade física", explica o personal trainer Wagner Costa.

E para os amantes da corrida, a 5° edição da ‘Maratona de Vitória’ , em 11 de setembro, é uma ótima oportunidade de praticar a atividade física. Serão até 42 quilômetros e a expectativa dos organizadores é de que três mil atletas participem da prova.

A prova passa pelos principais cartões-postais da capital: Sambão do Povo, Palácio Anchieta, Ponte da Passagem, Praia de Camburi, Curva da Jurema e a Praça do Papa. Os competidores podem optar pelos percursos de 7,5 km, 21 km ou 42 km. As quatro edições anteriores fizeram muito sucesso, tanto que a ‘Meia Maratona’ cresceu e virou ‘Maratona de Vitória’, única competição inscrita no calendário oficial de eventos da capital capixaba.

CUIDADOS

Antes de sair correndo é preciso avaliar as condições físicas. O educador físico Edmilson Luiz Martins explica que antes de iniciar qualquer tipo de exercício é necessário fazer um acompanhamento. "É preciso consultar um médico para saber se está em condições para a prática da atividade. Após liberado deve-se procurar um profissional de educação física para montagem de programa de treino e acompanhamento".

Comece o exercício devagar. "Nenhuma pessoa começa a correr longas distâncias de um dia para o outro. Comece com treinos mais leves e vá aumentando gradativamente. O indicado é correr de duas a três vezes na semana, principalmente durante a fase de adaptação", explica Wagner Costa. Escolha um calçado próprio para corridas, se atentando ao tipo de pisada e beba água antes, durante e após a corrida.

Vale ressaltar que o esporte também ajuda a aliviar a ansiedade. "A prática da corrida sempre foi uma atividade lúdica, além dos benefícios fisiológicos que ela traz, ocorre a interação com outras pessoas e o meio ambiente. Esse efeito acontece porque toda a suadeira estimula a liberação da endorfina, nosso hormônio relaxante natural", explica o educador físico Leandro Cesar Laeber, da Academia Hangar. Para te ajudar a começar no esporte, listamos 7 benefícios da corrida para a saúde.

Veja 7 benefícios da corrida para a saúde

Melhora a atividade cerebral: o cérebro funciona melhor com atividades aeróbicas constantes. "Isso porque as conexões entre a rede frontal-parietal e outras áreas, as quais estão associadas à memória e ao autocontrole, são mais fortes e abundantes", explica Wagner Costa.



Aumenta a expectativa de vida: de acordo com um estudo liderado pelo cardiologista do Estudo do Coração da Cidade de Copenhague, Peter Schnohr, a corrida moderada durante uma hora por semana pode aumentar a expectativa de vida em até seis anos. A pesquisa sugere que correr em um ritmo lento ou médio pode reduzir o risco de morte em 44%, fazendo com que os homens vivam, em média, 6,2 anos a mais e as mulheres, 5,6 anos.



Melhora o nível de colesterol: Leandro Cesar Laeber explica que os exercícios como a corrida auxiliam na diminuição da pressão arterial, o que consequentemente reduz a hipertensão. "O colesterol bom (HDL) aumenta e há uma redução do mau colesterol (LDL)", diz.



Fortalece os ossos: a corrida, por ser uma atividade que gera impacto sobre as articulações, estimula o fortalecimento da nossa massa óssea. A prática é indicada para todos os públicos em todas as idades, claro, sendo sempre acompanhados e orientados por profissionais capacitados.



Alivia o estresse: correr é uma forma de extravasar o estresse acumulado. "Ao movimentar o corpo em grande intensidade, os chamados hormônios da felicidade, a endorfina e a dopamina, são liberados no cérebro. O humor muda em questões de segundos, afastando o estresse", diz Wagner Costa.



Melhora a qualidade do sono: após o exercício, o corpo libera endorfina, uma substância que provoca a sensação de bem-estar e ajuda a relaxar o corpo. "Praticar exercício auxilia na melhoria da qualidade de vida como um todo", ressalta Leandro Laeber.



Promove a circulação do sangue: este é um benefício que pode ajudar uma gama de corredores: pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol alto ou taquicardia, pessoas sedentárias ou acima do peso que às vezes sentem o coração bater mais rápido sem razão, e até mesmo pessoas com problemas cardíacos.

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