Conheça os benefícios do pilates para os homens

Pilates oferece uma série de benefícios para a saúde dos homens Crédito: Koldunov | Shutterstock

Apesar de ser mais popular entre as mulheres, os homens também podem e devem recorrer ao pilates para definir e fortalecer a musculatura do corpo. Tanto é que seu criador, inicialmente, difundiu a prática no meio masculino.

“É importante lembrar que Joseph Pilates criou o seu método para os homens e que o ensinou aos seus colegas de presídio enquanto esteve detido, na Inglaterra, durante a 2ª Guerra Mundial”, recorda Luís Gustavo Martins, instrutor de pilates.

A prática traz diversos benefícios para os homens, inclusive, desenvolve a estética e o rendimento físico, esportivo e sexual. “Os homens que querem melhorar a performance em outras atividades físicas, ou que estejam com dores devido à má postura no trabalho, ou que sofrem de alguma patologia física, podem procurar o método pilates. A técnica ajuda a desenvolver a conscientização corporal e o desempenho nas várias atividades do dia a dia”, afirma Luís Gustavo.

Praticar pilates ajuda a fortalecer a musculatura Crédito: yna Inshyna | Shutterstock

Múltiplos benefícios para os homens

A prática de pilates é indicada para todos, isto é, não tem restrições. Para os homens, em especial, a técnica é benéfica pois:

Aumenta a força;





Fortalece o tronco (abdome e costas);





Aumenta a flexibilidade;





Trabalha o alongamento;





Ajuda no equilíbrio;





Oferece maior amplitude de movimento;





Alivia dores;





Corrige a postura;





Proporciona maior conscientização corporal.

Melhora o desempenho físico e sexual

O pilates fortalece a região pélvica, o que aumenta o prazer da mulher e do homem. Ele fortalece a região interna da coxa e glúteos , deixa os quadris mais flexíveis, melhorando os movimentos na hora do sexo, além de aumentar a resistência.