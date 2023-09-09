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Aumenta a flexibilidade

Conheça os benefícios do pilates para os homens

A prática traz diversos benefícios para os homens, inclusive, desenvolve a estética e o rendimento físico, esportivo e sexual
Portal Edicase

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Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Pilates oferece uma série de benefícios para a saúde dos homens  Crédito: Koldunov | Shutterstock
Apesar de ser mais popular entre as mulheres, os homens também podem e devem recorrer ao pilates para definir e fortalecer a musculatura do corpo. Tanto é que seu criador, inicialmente, difundiu a prática no meio masculino.
“É importante lembrar que Joseph Pilates criou o seu método para os homens e que o ensinou aos seus colegas de presídio enquanto esteve detido, na Inglaterra, durante a 2ª Guerra Mundial”, recorda Luís Gustavo Martins, instrutor de pilates.
A prática traz diversos benefícios para os homens, inclusive, desenvolve a estética e o rendimento físico, esportivo e sexual. “Os homens que querem melhorar a performance em outras atividades físicas, ou que estejam com dores devido à má postura no trabalho, ou que sofrem de alguma patologia física, podem procurar o método pilates. A técnica ajuda a desenvolver a conscientização corporal e o desempenho nas várias atividades do dia a dia”, afirma Luís Gustavo. 
Imagem Edicase Brasil
Praticar pilates ajuda a fortalecer a musculatura Crédito: yna Inshyna | Shutterstock

Múltiplos benefícios para os homens

A prática de pilates é indicada para todos, isto é, não tem restrições. Para os homens, em especial, a técnica é benéfica pois:
  • Aumenta a força;

  • Fortalece o tronco (abdome e costas);

  • Aumenta a flexibilidade;

  • Trabalha o alongamento;

  • Ajuda no equilíbrio;

  • Oferece maior amplitude de movimento;

  • Alivia dores;

  • Corrige a postura;

  • Proporciona maior conscientização corporal.

Melhora o desempenho físico e sexual

O pilates fortalece a região pélvica, o que aumenta o prazer da mulher e do homem. Ele fortalece a região interna da coxa e glúteos , deixa os quadris mais flexíveis, melhorando os movimentos na hora do sexo, além de aumentar a resistência.
“O condicionamento físico propiciado pelo pilates faz com que homens e mulheres tenham um melhor desempenho na cama, uma vez que estão mais dispostos e preparados para encarar variações nas posições sexuais”, explica a professora de pilates Anna Paula Melo.

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