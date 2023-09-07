Síndrome do Intestino Irritável: saiba quais são as causas do excesso de gases

Por trás do aumento dos flatos, podem estar problemas gastrointestinais Crédito: Shutterstock

Barriga inchada, sensação de estufamento e dores abdominais são sinais muito incômodos provocados pelo excesso de gases. O assunto pode ser embaraçoso para alguns, mas, de acordo com especialistas, precisa ser discutido e investigado, já que, por trás do aumento dos flatos, podem estar problemas gastrointestinais que vão desde má digestão até o desequilíbrio da flora intestinal.

“A longo prazo, essa situação pode ser muito danosa para o intestino. O alimento mal digerido serve de substrato para que bactérias se proliferem e aumentem a produção de citocinas inflamatórias. Por isso, as pessoas não podem deixar de investigar”, alerta Livia Pandolfi, gastroenterologista da Unimed Vitória.

Segundo a gastroenterologista Mariana Scarlatelli, o sistema digestivo possui uma quantidade relativamente normal de gases, que passeiam pelo intestino. Os gases normais são produzidos pela digestão dos alimentos ou quando engolimos ar durante as refeições pela mastigação. Mas eles não têm cheiro e geralmente não geram sintomas preocupantes. “No entanto, se o gás não for expelido adequadamente, ou se for produzido em excesso, ele pode se acumular no abdome e causar dor ou desconforto”, explica ela.

Alguns exemplos de condições que podem gerar excesso de gases com sintomas são:

Intolerâncias alimentares: quando não conseguimos “quebrar” os alimentos para digeri-los adequadamente;





Presença de verminoses





Doença celíaca: intolerância ao glúten de causa autoimune





Constipação intestinal (o famoso intestino preso);- Síndrome do Intestino Irritável;





Disbioses: desequilíbrios da microbiota intestinal, ou seja, quando há alteração na distribuição e na quantidade das bactérias presentes no intestino. Um exemplo é o Supercrescimento Bacteriano do Intestino Delgado, uma disbiose específica do intestino delgado;



ALIMENTOS DE ALTA FERMENTAÇÃO

Outro motivo frequente para o aumento dos gases é a alimentação. Segundo Mariana, existem grupos de alimentos que são mais fermentativos durante o processo de digestão (como as fibras encontradas em verduras, legumes e frutas) e outros menos fermentativos.

"Caso o excesso de gases tenha relação direta e específica com alguns grupos alimentares, podemos direcionar a investigação pensando em intolerâncias alimentares e retirar a substância ou suplementar a enzima nos casos de intolerâncias diagnosticadas"

O conjunto de alimentos fermentáveis que são mal absorvidos pelo organismo é chamado de Fodmap. “São carboidratos que são mal absorvidos no intestino e propensos a fermentar. Em alguns casos, uma dieta baixa em Fodmaps pode ajudar. Nesse contexto, um bom nutricionista é nosso aliado”, destaca Mariana Scarlatelli.

Os Fodmaps são classificados em:

Monossacarídeos (mel, néctar de agave, maçã, pera, manga, aspargos, cereja, melancia, sucos de fruta, ervilha);





(mel, néctar de agave, maçã, pera, manga, aspargos, cereja, melancia, sucos de fruta, ervilha); Dissacarídeos (leite, sorvete, iogurte, nata, creme, queijo ricota e cottage);





(leite, sorvete, iogurte, nata, creme, queijo ricota e cottage); Oligossacarídeos (cebola, alho, alho-poró, trigo, cuscuz, farinha, massa, centeio, caqui, melancia, chicória, dente-de-leão, alcachofra, beterraba, aspargos, cenoura vermelha, quiabo, chicória com folhas vermelhas, couve);





(cebola, alho, alho-poró, trigo, cuscuz, farinha, massa, centeio, caqui, melancia, chicória, dente-de-leão, alcachofra, beterraba, aspargos, cenoura vermelha, quiabo, chicória com folhas vermelhas, couve); Polióis (xilitol, manitol, sorbitol, glicerina, maçã, damasco, pêssego, nectarina, pêra, ameixa, cereja, abacate, amora, lichia, couve-flor, cogumelos).



Para aliviar o incômodo que o excesso de gases pode gerar no dia a dia, Livia Pandolfi diz que é importante a auto-observação. "Tente avaliar quais alimentos desencadeiam estes sintomas. Geralmente está relacionado aos Foodmaps), alimentos gordurosos ou às dietas com alto teor de proteínas".

"Caso o paciente não tenha refluxo associado, é possível utilizar chás digestivos antes ou após as refeições principais como, chá de hortelã, gengibre e erva-doce"