Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dias de calor

Confira dicas de cuidados com idosos no verão

É fundamental aumentar a ingesta de água, mesmo sem sentir sede, usar roupas mais leves, evitar exposição ao sol em horários de pico de temperatura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 18:06

Idoso
É fundamental optar por alimentos leves e naturais, como frutas, verduras e legumes Crédito: Shutterstock
As temperaturas elevadas não têm dado trégua. E o período do verão exige alguns cuidados com a saúde dos idosos, que podem ser impactados pelo calor excessivo desta época do ano.
O médico geriatra Gustavo Genelhu explicou que, com o envelhecimento, ocorrem mudanças nos mecanismos de autorregulação da temperatura do organismo e na percepção da sede. Ou seja, sentem menos sede.
"A percepção de calor fica alterada. Podem sentir frio mesmo expostos a temperaturas altas e, com isso, usam roupas mais grossas, comprometendo a hidratação do organismo. Como ficam mais cobertos, perdem menos calor, bebem menos água e às vezes até usam medicações que aumentam a diurese. O resultado final é a desidratação", explicou o especialista.
Genelhu também explicou que, como a pessoa de idade avançada tem menos glândulas sudoríporas, isso faz com que ela transpire menos, reduzindo a sua capacidade de responder à exposição ao calor.
O médico recomenda que o idoso seja consultado pelo seu geriatra para receber recomendações individualizadas, que variam de acordo com o quadro de saúde de cada paciente. "Em regra geral, é fundamental aumentar a ingesta de água, mesmo sem sentir sede, usar roupas mais leves, evitar exposição ao sol em horários de pico de temperatura, inclusive evitando fazer atividades físicas debaixo do sol", orientou Gustavo Genelhu. Confira 5 dicas com os idosos no verão.
  1.  Use filtro solar: importante reaplicar várias vezes, principalmente se for à praia ou sair para caminhar. Vale usar complementos como bonés, chapéus e óculos escuros.

  2. Beba água: a ingestão de água é importante, mesmo se não estiver com sede. Se for sair para passear, leve uma garrafinha térmica com água para manter-se hidratado.

  3. Cuidado com a alimentação: dê preferência a alimentos leves e naturais, como frutas, verduras, legumes. Evite alimentos pesados, de digestão demorada, como feijoadas, pizzas, carnes gordas e frituras.

  4. Use roupas leves: além de proporcionar mais conforto, as peças de roupas mais frescas facilitam a transpiração. Se for à praia, use aquelas com proteção solar, se possível.

  5. Não fazer atividade física debaixo do sol: no verão, os exercícios devem ser feitos bem cedo ou no fim da tarde. Atividades ao ar livre debaixo do sol aumentam o risco de desidratação e mal estar.

Veja Também

Mamografia: saiba como e quando o exame deve ser realizado

Dia Mundial do Câncer: 5 sinais que seu corpo dá que podem indicar o surgimento da doença

Imunoterapia: entenda o tratamento que fez Glória Maria vencer o câncer em 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha
Imagem de destaque
App para denunciar violência agora inclui pedido de medida protetiva e pensão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados