Confira dicas de cuidados com idosos no verão

É fundamental optar por alimentos leves e naturais, como frutas, verduras e legumes Crédito: Shutterstock

As temperaturas elevadas não têm dado trégua. E o período do verão exige alguns cuidados com a saúde dos idosos, que podem ser impactados pelo calor excessivo desta época do ano.

O médico geriatra Gustavo Genelhu explicou que, com o envelhecimento, ocorrem mudanças nos mecanismos de autorregulação da temperatura do organismo e na percepção da sede. Ou seja, sentem menos sede.

"A percepção de calor fica alterada. Podem sentir frio mesmo expostos a temperaturas altas e, com isso, usam roupas mais grossas, comprometendo a hidratação do organismo. Como ficam mais cobertos, perdem menos calor, bebem menos água e às vezes até usam medicações que aumentam a diurese. O resultado final é a desidratação", explicou o especialista.

Genelhu também explicou que, como a pessoa de idade avançada tem menos glândulas sudoríporas, isso faz com que ela transpire menos, reduzindo a sua capacidade de responder à exposição ao calor.

O médico recomenda que o idoso seja consultado pelo seu geriatra para receber recomendações individualizadas, que variam de acordo com o quadro de saúde de cada paciente. "Em regra geral, é fundamental aumentar a ingesta de água, mesmo sem sentir sede, usar roupas mais leves, evitar exposição ao sol em horários de pico de temperatura, inclusive evitando fazer atividades físicas debaixo do sol", orientou Gustavo Genelhu. Confira 5 dicas com os idosos no verão.