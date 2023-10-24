Confira 5 dicas para diminuir os efeitos das alergias na primavera

A primavera chegou para deixar os dias mais coloridos com o desabrochar das flores. Porém, para muitos de nós, a estação traz também muitas alergias – comuns por causa do aumento de pólen no ar, que aumentaem quase 10 vezes mais do que em outras estações. Isso porque o pólen de flores e gramíneas, que é carregado pelo vento pode causar irritação nas mucosas nasais e na garganta e causar crises de asma e rinite. Além disso, também geram irritações nos olhos, que podem desencadear conjuntivite.
É importante destacar que esse ano temos um adicional causado por um fenômeno climático, o El Niño — caracterizado pelo aquecimento anormal das águas, aumento da umidade e temperaturas mais elevadas — que também auxilia na criação de um ambiente propício para doenças.
“Durante esse período, os hospitais e clínicas costumam receber um maior contingente de pacientes com relato desses sintomas, além de alergias e coceiras em algumas regiões do corpo. É muito importante fazer a lavagem de mãos de forma constante, evitar a exposição a alérgenos como poeira, pelos e outros produtos que possam gerar um gatilho para o aparecimento dos sintomas”, explica Karina Santos, médica de família da Sami.
A seguir, a médica elenca 6 dicas para prevenir os sintomas das alergias típicas da estação e manter a qualidade de vida. Confira:
- Hidrate o corpo: a hidratação é um fator muito importante, por isso, beba bastante líquido, utilize soro fisiológico e lavagem nasal para impedir o ressecamento das vias aéreas.
- Mantenha os ambientes limpos: limpe os ambientes para deixá-los mais arejados, livres de poeira, ácaros e pólen.
- Utilize máscaras e óculos: evite atividades ao ar livre quando os níveis de pólen estiverem mais altos – ou aposte no uso de máscaras e óculos.
- Limpe a casa com pano úmido: passe um pano úmido diariamente na casa ou use aspirador de pó com filtros especiais (HEPA). Além disso, dê preferência aos pisos de cerâmica, vinil, madeira e cortinas do tipo persiana, pois eles são mais fáceis de limpar com pano úmido.
- Fuja dos banhos quentes e perfumes fortes: evite tomar banhos muito quentes e oscilação brusca de temperatura, como sair do ar-condicionado a todo momento. Também tome cuidado para não inalar odores fortes como perfume, aromatizador de ambiente, incenso e cigarro.