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7 situações em que a bebida alcoólica pode prejudicar a coluna

Especialista aponta efeitos negativos que o uso excessivo de álcool pode ter na saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
O consumo de álcool pode prejudicar a saúde da coluna  Crédito:  Krakenimages.com | Shutterstock
Sabe-se que o consumo de álcool é constantemente discutido quando o assunto é a saúde do corpo. Os impactos são diversos, e perpassam desde efeitos psicológicos até casos mais sérios, como o alcoolismo. No entanto, poucos sabem que a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas pode prejudicar regiões do corpo como a coluna.
Por isso, o Dr. Haroldo Chagas, presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, explica mais sobre essa questão. Confira!

1. Desidratação

O álcool desidrata o corpo. E isso pode afetar negativamente a saúde da coluna. As vértebras da coluna precisam de água para se manterem saudáveis e flexíveis. A desidratação pode levar a uma redução na flexibilidade dos discos, o que pode aumentar o risco de lesões na coluna vertebral.

2. Inflamações no corpo e na coluna

O consumo excessivo de álcool pode levar à inflamação no corpo, inclusive na coluna vertebral. Quando crônica, pode causar dor e danos nos tecidos, o que pode levar a problemas na coluna.

3. Impactos no sono

O álcool pode afetar a capacidade de dormir de maneira adequada, o que também pode contribuir para a dor nas costas.

4. Redução na função imunológica

O álcool pode diminuir a capacidade do sistema imunológico de combater infecções e inflamações. Isso ocorre porque ele pode afetar a produção de células imunológicas, como os linfócitos, que ajudam a combater a imunidade.
Imagem Edicase Brasil
A postura tem grande impacto na saúde da coluna  Crédito: Andrey_Popov | Shutterstock

5. Má postura

Bebidas alcoólicas podem afetar o equilíbrio e a coordenação, fazendo com que a pessoa perca o controle do corpo. Isso pode levar a uma má postura, o que pode ter consequências negativas para a coluna vertebral.

6. Dificuldade na recuperação de lesões

Se uma pessoa sofre uma lesão na coluna vertebral, o consumo excessivo de álcool pode dificultar a recuperação. Isso ocorre porque ele pode retardar a capacidade do corpo de se curar, além de aumentar o risco de complicações pós-operatórias.

7. Alterações de peso

O consumo excessivo de álcool pode resultar no aumento de peso que consequentemente irá causar problemas na coluna, afetando principalmente a região lombar, desgastando as articulações e até mesmo ocasionando uma hérnia de disco.
"Para evitar ou tratar a dor nas costas relacionada ao consumo de álcool, é importante limitar ou evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Além disso, é importante manter uma postura adequada, fazer atividade física regularmente e manter um estilo de vida saudável", finaliza o Dr. Haroldo Chagas.

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