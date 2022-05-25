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Saúde

Como acabar com a dor nas costas

Confira algumas para evitar e acabar com a dor nas costas no dia a dia
Personare

Personare

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 08:00

Como acabar com a dor nas costas
Como acabar com a dor nas costas Crédito: Personare
A dor nas costas ou na lombar já era algo super comum e preocupante, porque pode desencadear outras doenças, antes da pandemia, mas durante e depois passou a ser ainda pior.
Muita gente manteve o home office, mas não aprimorou o seu local de trabalho. Outros não (re)iniciaram a prática regular de exercício físico. Sem contar que o estresse e a ansiedade seguem acompanhando rotinas tumultuadas.
Se você é do time que vive reclamando da coluna, veja a seguir dicas de especialistas do Personare para evitar e acabar com a dor nas costas.

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COMO ACABAR COM A DOR NAS COSTAS

  • AJUSTE SUA POSTURA NO TRABALHO

  • Mude a altura da mesa e da cadeira ou use uma almofada, caixa, travesseiro ou descanso para se adaptar à altura. Segundo o Eric Flor, uma boa medida é deixar de 15 a 20cm entre a mesa e o assento da cadeira.

  • Nunca deixe os pés pendentes ou costas distantes do assento. A orientação básica aqui e recostar e estar firme, porém confortável. Usar como referência o braço estendido como distancia entre você e a tela do seu computador, isso fará com que você não projete se pescoço, reduzindo possíveis danos.

  • Mantenha as costas eretas, os braços relaxados e os antebraços apoiados.

  • As pernas, o quadril e as coxas em posição de 90 graus em relação ao tronco, joelhos e pés. Apoie os pés no chão, almofadas, caixas ou apoiadores.
  • SE DÊ ALGUMAS PAUSAS

  • Antes de iniciar o trabalho pela manhã, espreguice e alongue-se. É um importante passo para prevenção, manutenção e tratamento de desordens musculares. Uma boa dica é fazer a saudação ao Sol (aprenda aqui!).

  • Eric Flor recomenda uma pausa de 5 minutos de intervalo a cada 40 ou 50 minutos sentado, para reduzir as sobrecargas nas articulações.

  • Dar uma volta, respirar algumas vezes profundamente e deitar por um breve momento podem ser ótimas medidas para evitar dores e lesões e reduzir as pressões nos discos vertebrais.
Movimente-se
  • MOVIMENTE-SE

  • Fazer exercícios físicos regulares fortalecem a musculatura da coluna e melhoram a postura. Sua frequência pode ser de apenas uma vez ao dia.

  • O melhor tipo de exercício é aquele que você gosta, que consegue praticar com regularidade e que tem mais chances de se comprometer em longo prazo. Pilates, Yoga, natação, caminhada, pedalada, dança, tanto faz. O importante é mover-se!
  • Veja aqui o passo a passo de exercícios de pilates que podem ser feitos em casa.

COMO ALIVIAR A DOR NAS COSTAS

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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