Cientistas acham enzima que identifica risco de morte súbita de bebês

A síndrome afeta inesperadamente um bebê aparentemente saudável com menos de 1 ano Crédito: jcomp/Freepik

Pesquisadores australianos identificaram um marcador bioquímico no sangue que pode ajudar a identificar bebês recém-nascidos que correm o risco de Síndrome de Morte Súbita Infantil (SMSI).

No estudo, bebês que morreram de SMSI tinham níveis menores de uma enzima chamada Butirilcolinesterase (BChE) pouco depois do nascimento, disseram os pesquisadores. Como mostra o site americano de notícias científicas IFL Science, a BChE é conhecida por desempenhar um papel vital na região do cérebro responsável pela excitação. Os pesquisadores afirmam que uma deficiência da enzima provavelmente reduz a capacidade da criança acordar ou responder ao ambiente externo, aumentando o risco de morte súbita.

As descobertas foram publicadas em 6 de maio na revista científica eBioMedicine. O estudo foi liderada pela pesquisadora Carmel Harrington, que perdeu o filho para a síndrome há 29 anos e, desde então, dedica a sua carreira para descobrir uma causa para esse trágico problema infantil.

“Um bebê aparentemente saudável dormindo e que não acorda é o pesadelo de todos os pais e, até agora, não havia absolutamente nenhuma maneira de saber qual bebê sucumbiria. Mas não é mais o caso. Os bebês têm um mecanismo muito poderoso para nos avisar quando não estão felizes. Normalmente, se ele é confrontado com uma situação de risco de vida, como dificuldade para respirar durante o sono porque está de bruços, acorda e chora. O que esta pesquisa mostra é que alguns bebês não têm essa mesma resposta para a excitação”, explica.

Usando manchas de sangue seco coletadas no nascimento, dentro de um programa de triagem neonatal, a equipe de Harrington comparou níveis de BChE em 26 bebês que posteriormente morreram de SMSI, 41 que morreram de outras causas e 655 que sobreviveram.