Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Cientistas acham enzima que identifica risco de morte súbita de bebês
'Morte do berço'

Cientistas acham enzima que identifica risco de morte súbita de bebês

A síndrome conhecida como 'morte do berço' causa milhares de óbitos de bebês com menos de um ano e é considerada misteriosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 19:23

Bebê
A síndrome afeta inesperadamente um bebê aparentemente saudável com menos de 1 ano Crédito: jcomp/Freepik
Pesquisadores australianos identificaram um marcador bioquímico no sangue que pode ajudar a identificar bebês recém-nascidos que correm o risco de Síndrome de Morte Súbita Infantil (SMSI). 
No estudo, bebês que morreram de SMSI tinham níveis menores de uma enzima chamada Butirilcolinesterase (BChE) pouco depois do nascimento, disseram os pesquisadores. Como mostra o site americano de notícias científicas IFL Science, a BChE é conhecida por desempenhar um papel vital na região do cérebro responsável pela excitação. Os pesquisadores afirmam que uma deficiência da enzima provavelmente reduz a capacidade da criança acordar ou responder ao ambiente externo, aumentando o risco de morte súbita.
As descobertas foram publicadas em 6 de maio na revista científica eBioMedicine. O estudo foi liderada pela pesquisadora Carmel Harrington, que perdeu o filho para a síndrome há 29 anos e, desde então, dedica a sua carreira para descobrir uma causa para esse trágico problema infantil.
“Um bebê aparentemente saudável dormindo e que não acorda é o pesadelo de todos os pais e, até agora, não havia absolutamente nenhuma maneira de saber qual bebê sucumbiria. Mas não é mais o caso. Os bebês têm um mecanismo muito poderoso para nos avisar quando não estão felizes. Normalmente, se ele é confrontado com uma situação de risco de vida, como dificuldade para respirar durante o sono porque está de bruços, acorda e chora. O que esta pesquisa mostra é que alguns bebês não têm essa mesma resposta para a excitação”, explica. 
Usando manchas de sangue seco coletadas no nascimento, dentro de um programa de triagem neonatal, a equipe de Harrington comparou níveis de BChE em 26 bebês que posteriormente morreram de SMSI, 41 que morreram de outras causas e 655 que sobreviveram.
Também conhecida como “morte do berço”, a Síndrome da Morte Súbita Infantil afeta inesperadamente um bebê aparentemente saudável com menos de 1 ano.

Veja Também

Derrame ocular: entenda a condição que afeta a ex-BBB Patrícia Leitte

Cigarro eletrônico faz mal? Entenda os riscos do uso de vape

Aliados do treino: 5 carboidratos bons para ganhar massa muscular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados