MC Mirella recebe "beijo grego" em reality; entenda o termo e os riscos

MC Mirella protagonizou uma cena de beijo grego no reality "De Férias com o Ex" Crédito: Reprodução/MTV

Após a exibição de uma cena protagonizada por MC Mirella no “De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip", a web voltou a falar de um assunto, considerado por muitos, tabu: o beijo grego. A funkeira participou de uma brincadeira do reality e recebeu o ato de Lucas Albert. Em outro episódio, a cantora também deu o que falar ao fazer sexo oral em Luana Targino na frente de outros participantes.

Joguinho diferenciado do "De Férias com o Ex" ? pic.twitter.com/uhFFqDqP9X — Só Mídias (@MidiasSo) December 6, 2022

Há um ano, o assunto bombou nas redes quando o ex-BBB Wagner Santiago teve um vídeo, em que recebe o beijo grego, vazado na internet. Na época, Santiago disse que iria atrás dos seus direitos e afirmou ao UOL que acredita na liberdade sexual. "Pleno 2021 e as pessoas chocadas com um beijo grego entre pessoas, dispostas, em desconstrução, e felizes pela liberdade que podem dar a seus corpos. Isso é inadmissível”, pontuou.

MAS AFINAL, O QUE É BEIJO GREGO?

O sexólogo e urologista, Danilo Galante, explica que "o beijo grego é o ato de usar a boca e/ou a língua para acariciar o ânus da pessoa durante o ato sexual". O nome se popularizou porque a prática surgiu na Grécia Antiga. Conta a história que, no início, o ato era praticado apenas pelos homens para estimular e lubrificar a região anal, como uma preparação para a penetração. Atualmente, o feito se tornou universal, proporcionando prazer a casais hétero e homossexuais.

Danilo ressalta que o ânus é uma região erógena e muito sensível, como a mama ou a vagina. "Existe prazer ao toque, sendo com o dedo, a língua ou o genital, tanto em homens quanto em mulheres".

RISCOS E CUIDADOS

Especialistas apontam que é importante uma boa limpeza por parte de quem vai receber o beijo. A higienização do ânus deve ser bem feita, porque a região, de fato, pode transmitir diversas bactérias e vírus. "A higiene pode ser realizada no banho com água e sabão neutro ou um sabonete íntimo, um simples dedo lavando por fora e por dentro do orifício anal (pregas)", explica a sexóloga Sirleide Stinguel .

Danilo Galante, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, explica que o beijo grego é seguro. Mas como qualquer prática sexual ele envolve riscos. "A região anal é contaminada, por mais limpa que ela possa estar após o banho ou a limpeza. O sexo nessa região é prazeroso, mas tem um risco de contaminação óbvio de lugares que passam fezes".

BEIJO GREGO PODE TRANSMITIR DOENÇAS SEXUAIS?

“O beijo grego também pode transmitir doenças sexuais como hepatite A, B ou C, herpes genital e HPV. "Doenças sexuais podem ser passadas como qualquer DST transmitidas por sexo oral. O contato da boca no ânus é parecido com o contato quando é feito na região genital. Se tem lesão na boca ou no ânus essa transmissão é ainda maior. As principais lesões que podem ser pegas nesse tipo de situação são as de HPV, herpes e sífilis", diz o urologista.

Ele diz que não tem muita forma de se proteger durante o beijo grego. "Dificilmente alguém vai querer fazer sexo dessa forma com uma camisinha no ânus ou se protegendo. É hipocrisia falarmos que as pessoas que gostam dessa prática vão usar a camisinha ou qualquer método de barreira".

ZONA ERÓGENA

Para os homens receosos, a sexóloga Sirleide Stinguel ressalta que o beijo grego não afeta a masculinidade. "Precisamos parar de objetivar a genitália nas relações sexuais e entender que temos todo um corpo suscetível de prazer e isso não caracteriza orientação sexual. A masculinidade ainda é muito enraizada em padrões culturais e isso dificulta a intimidade e o prazer do casal".

PRAZER

A sexóloga Sirleide Stinguel conta que o beijo no ânus, além de ser comum, pode trazer muito prazer e intimidade ao casal. "O orifício anal tem várias terminações nervosas, e, além deste, bem próximo fica a próstata do homem que também é uma zona erógena". Ela diz que, por ainda ser uma questão de tabu, o casal que consegue vencer essa barreira e se permitir ao prazer acaba criando uma conexão de intimidade maior.

Sirleide explica que, para a técnica, era comum usar a conhecida bala indicada para refrescar o hálito, que instigava ao deixar o local geladinho. "Já existe no mercado diversos produtos para a região com uma sensação mais potente, como géis, por exemplo".

Na hora do sexo, brinquedos e produtos eróticos são bem-vindos. A utilização dos produtos pode deixar a relação ainda mais prazerosa. "São bem-vindos os brinquedos e os géis funcionais que esquentam, esfriam, vibram. O famoso plug anal é um acessório muito utilizado para o estímulo. Também existem vibradores que vão acompanhar a prática e proporcionar mais prazer", diz Sirleide Stinguel.