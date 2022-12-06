Cisto ovariano: entenda os sintomas do problema que afeta Hailey Bieber

Hailey Bieber tem sofrido com dores, cólicas e enjoos por uma causa de um cisto ovariano. Crédito: Reprodução @Haileybieber

Hailey Bieber, mulher do cantor Justin Bieber, usou as redes sociais para contar que tem sofrido com dores, cólicas, inchaço abdominal e enjoos por uma causa de um cisto ovariano. No Instagram, a modelo compartilhou uma imagem na qual aparece com a barriga inchada e destaca que "não é um bebê". "Eu tenho um cisto no meu ovário do tamanho de uma maçã", disse.

"Não tenho endometriose ou síndrome do ovário policístico, mas eu já tive cistos algumas vezes e nunca é divertido. Dói e incomoda, me faz ficar enjoada, inchada, com cólicas e emotiva. De toda forma, tenho certeza de que muitas de vocês podem se identificar e entender", desabafou.

SINTOMAS

Os cistos consistem em uma bolsa com conteúdo líquido em seu interior e podem surgir de forma espontânea nos ovários. A obstetriz Mariana Betioli, da Inciclo, explica que os sintomas do cisto ovariano podem ser dor pélvica (na região do ovário), sensação de inchaço abdominal, enjoo, menstruação irregular, sangramento fora do período menstrual, ganho de peso e dor na relação sexual.

A profissional conta que é possível suspeitar que a paciente tenha cisto ovariano pelos sintomas relatados e exame pélvico, . "Mas é através de exames de imagens, como o ultrassom, que confirmamos se é um cisto, onde está localizado e o tamanho dele para depois decidir o tratamento adequado", diz Mariana Betioli.

Muitos cistos desaparecem sozinhos em alguns meses e, em alguns casos, é utilizado medicamentos. É preciso estar atento e contar com um especialista para lidar com o problema. Se o cisto for grande, pode ser necessário remover através de cirurgia.

"Os sintomas de cisto ovariano trazem piora para a qualidade de vida da mulher. Relatar esses sintomas, vai antecipar o diagnóstico e o tratamento para que ela viva melhor e também para que sejam tomadas providências para que o cisto não fique muito grande", diz a obstetriz.