Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Cisto ovariano: entenda os sintomas do problema que afeta Hailey Bieber
Dores

Cisto ovariano: entenda os sintomas do problema que afeta Hailey Bieber

A modelo relatou que tem um cisto no ovário do tamanho de uma maçã. E que sente dores, cólica abdominal e enjoos por causa da condição
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 08:00

Hailey Bieber
Hailey Bieber tem sofrido com dores, cólicas e enjoos por uma causa de um cisto ovariano. Crédito: Reprodução @Haileybieber
Hailey Bieber, mulher do cantor Justin Bieber, usou as redes sociais para contar que tem sofrido com dores, cólicas, inchaço abdominal e enjoos por uma causa de um cisto ovariano. No Instagram, a modelo compartilhou uma imagem na qual aparece com a barriga inchada e destaca que "não é um bebê". "Eu tenho um cisto no meu ovário do tamanho de uma maçã", disse.
"Não tenho endometriose ou síndrome do ovário policístico, mas eu já tive cistos algumas vezes e nunca é divertido. Dói e incomoda, me faz ficar enjoada, inchada, com cólicas e emotiva. De toda forma, tenho certeza de que muitas de vocês podem se identificar e entender", desabafou. 

SINTOMAS

Os cistos consistem em uma bolsa com conteúdo líquido em seu interior e podem surgir de forma espontânea nos ovários. A obstetriz Mariana Betioli, da Inciclo, explica que os sintomas do cisto ovariano podem ser dor pélvica (na região do ovário), sensação de inchaço abdominal, enjoo, menstruação irregular, sangramento fora do período menstrual, ganho de peso e dor na relação sexual.
A profissional conta que é possível suspeitar que a paciente tenha cisto ovariano pelos sintomas relatados e exame pélvico, . "Mas é através de exames de imagens, como o ultrassom, que confirmamos se é um cisto, onde está localizado e o tamanho dele para depois decidir o tratamento adequado", diz Mariana Betioli.
Muitos cistos desaparecem sozinhos em alguns meses e, em alguns casos, é utilizado medicamentos. É preciso estar atento e contar com um especialista para lidar com o problema. Se o cisto for grande, pode ser necessário remover através de cirurgia.
"Os sintomas de cisto ovariano trazem piora para a qualidade de vida da mulher. Relatar esses sintomas, vai antecipar o diagnóstico e o tratamento para que ela viva melhor e também para que sejam tomadas providências para que o cisto não fique muito grande", diz a obstetriz.
Mariana Betioli diz que quanto maior o cisto, maiores são as chances de ruptura, o que causaria sangramento e muita dor. "Também aumentam as chances de movimentação e torsão do ovário, o que acarreta em crise intensa de dor pélvica".

Veja Também

De filtro solar a hidratante para diabéticos: 15 lançamentos de beleza para dezembro

Câncer de pênis atinge principalmente homens com mais de 50 anos; conheça os sintomas

Gordura no fígado: conheça os sintomas e como tratar a doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados