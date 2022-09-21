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Saúde

Chance de engravidar de forma natural aos 55 anos é de 0,5%, dizem médicos

A atriz Claudia Raia anunciou estar grávida do terceiro filho; especialistas capixabas comentam o caso
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 09:15

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez
Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Claudia Raia compartilhou em suas redes sociais, na segunda-feira (19), uma notícia que deixou muita gente surpresa. Ela anunciou estar grávida do terceiro filho, o primeiro do casamento com o dançarino Jarbas Homem de Melo. No vídeo divulgado no Instagram, a artista diz que chegou a chamar a médica de “louca” ao receber a orientação de fazer um exame de sangue. A reação veio justamente em razão da idade considerada avançada para a gestação, 55 anos. Especialistas capixabas apontam que as chances de uma gravidez natural em mulheres nessa faixa etária são “extremamente baixas”.
Especialista em reprodução assistida, o ginecologista Ronney Vianna Guimarães analisa que, em mulheres acima dos 45 anos, a probabilidade de engravidar naturalmente não chega a 3%. Outro especialista em reprodução humana ouvido pela reportagem, Jules White, aponta que as chances são ainda menores que 0,5%.
A chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Chiara Musso, explica que essas probabilidades pequenas se dão devido à saúde fértil da mulher, que tende a cair ao longo da vida. “A gente nasce com milhões de óvulos, chega à puberdade com 400 mil, mais ou menos, e segue a vida perdendo esses óvulos, até acabarem. A partir dos 35 anos, essa perda é mais acelerada”, relata.
Chiara Musso destaca, ainda, que a baixa probabilidade se dá em virtude da menopausa, que atinge as mulheres brasileiras entre 45 e 50 anos. “Os óvulos vão acabando ao longo da vida da mulher. Quando acaba, é a menopausa. Esse é o processo do climatério, que é a última menstruação. Ela para de menstruar porque não tem mais óvulo, não tem mais ciclo e acaba. É remota a possibilidade de uma gravidez natural”, acrescenta.

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Com essa perda acelerada da célula de reprodução feminina depois dos 35 anos, os especialistas apontam ainda para queda da qualidade do óvulo. 
"É extremamente raro que a gente tenha uma ovulação espontânea e essa ovulação espontânea resulte em uma gravidez que evolua adequadamente. Mesmo com a fertilização in vitro, em mulheres a partir de 44 anos, esses óvulos que vão formar o embrião têm um índice de má formação acima de 90%"
Além do índice de malformação, outros riscos estão envolvidos em uma gravidez depois dos 35 anos e que demandam maior atenção. Veja os principais riscos citados pelos especialistas:
PARA O BEBÊ:
  • Malformação
  • Restrição de crescimento fetal
  • Desenvolvimento de anomalias cromossômicas
  • Nascimento prematuro
  • Índices aumentados de internação na UTI neonatal
  • Óbito fetal
PARA A GESTANTE:
  • Surgimento de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes mellitus 
  • Mortalidade materna
  • Gestação múltipla
  • Pré-eclâmpsia
  • Tendência a trombose
  • Abortamentos

REPRODUÇÃO ASSISTIDA COMO ALTERNATIVA

Apesar de ter relatado espanto com o pedido da médica, Claudia Raia não especificou se a gravidez foi concebida de forma natural ou com ajuda da medicina. A probabilidade de uma ovulação e gestação espontâneas é pequena, mas existe. A técnica de fertilização in vitro (FIV), muitas vezes feita com a doação de óvulos, segundo os especialistas, é uma opção mais segura para mulheres que desejem engravidar depois dos 35, diante dos riscos citados acima.
"Hoje em dia, a gente tem a fertilização in vitro – que é uma técnica de juntar o espermatozoide com o óvulo para formação de o embrião – e consegue fazer uma biópsia nesses embriões para avaliar como é a genética desses embriões. Para ver se eles têm alguma alteração de malformação ou uma alteração que não seja compatível com a vida e a gente seleciona os embriões saudáveis para poder fazer a transferência. A gente coloca só dentro do útero aqueles embriões saudáveis. Isso diminui as chances de abortamentos"
Os especialistas alertam, porém, que a idade máxima para candidatas à gestação por técnicas de reprodução assistida é de 50 anos, de acordo com as normas éticas do Conselho Federal de Medicina (CFM)
Mesmo que casos como o de Claudia Raia possam acontecer, o ideal, segundo eles, é o planejamento e, se possível, que a mulher pense em congelar óvulos entre os 20 e 35 anos. “Dá esperança para as mulheres ficarem levando o plano de engravidar mais pra frente e não dá pra contar com isso. O ideal é que a mulher engravide até 35 anos ou em torno de 35. Que ela realmente planeje isso pra vida dela”, destaca Musso.
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25° Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve a orientação da editora de conteúdo do programa, Andréia Pegoretti.

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