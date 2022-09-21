Chance de engravidar de forma natural aos 55 anos é de 0,5%, dizem médicos

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Claudia Raia compartilhou em suas redes sociais, na segunda-feira (19), uma notícia que deixou muita gente surpresa. Ela anunciou estar grávida do terceiro filho, o primeiro do casamento com o dançarino Jarbas Homem de Melo . No vídeo divulgado no Instagram, a artista diz que chegou a chamar a médica de “louca” ao receber a orientação de fazer um exame de sangue. A reação veio justamente em razão da idade considerada avançada para a gestação, 55 anos. Especialistas capixabas apontam que as chances de uma gravidez natural em mulheres nessa faixa etária são “extremamente baixas”.

Especialista em reprodução assistida, o ginecologista Ronney Vianna Guimarães analisa que, em mulheres acima dos 45 anos, a probabilidade de engravidar naturalmente não chega a 3%. Outro especialista em reprodução humana ouvido pela reportagem, Jules White, aponta que as chances são ainda menores que 0,5%.

A chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Chiara Musso, explica que essas probabilidades pequenas se dão devido à saúde fértil da mulher, que tende a cair ao longo da vida. “A gente nasce com milhões de óvulos, chega à puberdade com 400 mil, mais ou menos, e segue a vida perdendo esses óvulos, até acabarem. A partir dos 35 anos, essa perda é mais acelerada”, relata.

Chiara Musso destaca, ainda, que a baixa probabilidade se dá em virtude da menopausa, que atinge as mulheres brasileiras entre 45 e 50 anos. “Os óvulos vão acabando ao longo da vida da mulher. Quando acaba, é a menopausa. Esse é o processo do climatério, que é a última menstruação. Ela para de menstruar porque não tem mais óvulo, não tem mais ciclo e acaba. É remota a possibilidade de uma gravidez natural”, acrescenta.

Com essa perda acelerada da célula de reprodução feminina depois dos 35 anos, os especialistas apontam ainda para queda da qualidade do óvulo.

"É extremamente raro que a gente tenha uma ovulação espontânea e essa ovulação espontânea resulte em uma gravidez que evolua adequadamente. Mesmo com a fertilização in vitro, em mulheres a partir de 44 anos, esses óvulos que vão formar o embrião têm um índice de má formação acima de 90%"

Além do índice de malformação, outros riscos estão envolvidos em uma gravidez depois dos 35 anos e que demandam maior atenção. Veja os principais riscos citados pelos especialistas:

PARA O BEBÊ:

Malformação

Restrição de crescimento fetal

Desenvolvimento de anomalias cromossômicas

Nascimento prematuro

Índices aumentados de internação na UTI neonatal

Óbito fetal

PARA A GESTANTE:

Surgimento de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes mellitus

Mortalidade materna

Gestação múltipla

Pré-eclâmpsia

Tendência a trombose

Abortamentos

REPRODUÇÃO ASSISTIDA COMO ALTERNATIVA

Apesar de ter relatado espanto com o pedido da médica, Claudia Raia não especificou se a gravidez foi concebida de forma natural ou com ajuda da medicina. A probabilidade de uma ovulação e gestação espontâneas é pequena, mas existe. A técnica de fertilização in vitro (FIV), muitas vezes feita com a doação de óvulos, segundo os especialistas, é uma opção mais segura para mulheres que desejem engravidar depois dos 35, diante dos riscos citados acima.

"Hoje em dia, a gente tem a fertilização in vitro – que é uma técnica de juntar o espermatozoide com o óvulo para formação de o embrião – e consegue fazer uma biópsia nesses embriões para avaliar como é a genética desses embriões. Para ver se eles têm alguma alteração de malformação ou uma alteração que não seja compatível com a vida e a gente seleciona os embriões saudáveis para poder fazer a transferência. A gente coloca só dentro do útero aqueles embriões saudáveis. Isso diminui as chances de abortamentos"

Os especialistas alertam, porém, que a idade máxima para candidatas à gestação por técnicas de reprodução assistida é de 50 anos, de acordo com as normas éticas do Conselho Federal de Medicina (CFM)

Mesmo que casos como o de Claudia Raia possam acontecer, o ideal, segundo eles, é o planejamento e, se possível, que a mulher pense em congelar óvulos entre os 20 e 35 anos. “Dá esperança para as mulheres ficarem levando o plano de engravidar mais pra frente e não dá pra contar com isso. O ideal é que a mulher engravide até 35 anos ou em torno de 35. Que ela realmente planeje isso pra vida dela”, destaca Musso.