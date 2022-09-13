Setembro Amarelo: suicídio mata um brasileiro a cada 45 minutos

Em 2019, o Brasil registrou uma média 38 suicídios por dia, matando uma pessoa a cada 45 minutos Crédito: Shutterstock

"Aqueles que me têm muito amor/ Não sabem o que sinto e o que sou…/ Não sabem que passou, um dia, a dor"/ Em tom de elegia sobre a morte, Florbela Espanca descreve, em "Sem Remédio", o suplício de sobreviver em meio à depressão. Em 1930, aos 36 anos, a poeta portuguesa tirou a própria vida.

Poesias à parte, o suicídio - que possuiu uma relação direta com a necessidade de manutenção da saúde mental - é uma triste realidade que atinge o mundo moderno. Segundo última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo.

Precisa de ajuda? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br

No Brasil, os números não são menos alarmantes. Registros indicam 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas por dia tiram a própria vida e o autocídio mata um brasileiro a cada 45 minutos. Os números, por conta da pandemia da Covid-19 e do isolamento social, que ressaltou a depressão de viver afastado de entes queridos, podem ser muito maiores que os divulgados.

Essa triste matemática ressalta a importância de debatermos a prevenção do suicídio, especialmente com o Setembro Amarelo, que, em 2022, traz o lema "A Vida é a Melhor Escolha!".

Em conversa com "HZ", a psicóloga Andréia Ferreira Araújo, voluntária no Centro de Valorização da Vida (CVV) e atuante há 10 anos em situações de urgências ou crises de saúde mental, defende ações como o Setembro Amarelo, especialmente por abrirmos uma porta para debater a prevenção do suicídio.

A psicóloga Andréia Ferreira Araújo é voluntária no Centro de Valorização da Vida (CVV) e trabalha há 10 anos em situações de urgências ou crises de saúde mental, Crédito: Acervo pessoal

"Essa luta traz como foco o assunto 'Conhecer para Prevenir'. Durante muito tempo na sociedade, falar sobre suicídio sempre foi um tabu. E justamente por não falar, muitas vidas foram perdidas", acentua.

É preciso encarar o suicídio como um problema de saúde pública, com impactos danosos à sociedade. Segundo dados da OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que com HIV, malária ou câncer de mama, ou mesmo guerras e homicídios.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o autocídio foi a quarta causa-morte, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Um fenômeno que não vê origem, sexo, cultura, classe social e idade.

ÍNDICES

No Brasil, ainda conforme a pesquisa de 2019, 12,6% por cada 100 mil homens - em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres -, morrem devido ao suicídio. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda (16,6% por 100 mil). Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa-média renda (7,1% por 100 mil).

Mundialmente, os índices de suicídio estão diminuindo, mas, na Região das Américas, em que se encaixa o Brasil, as taxas aumentaram 17% no mesmo período, entre 2000 e 2019. Segundo Andréia, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking mundial em suicídios.

"Para combater este estigma, é necessária uma abordagem educativa, aumentando o conhecimento da sociedade sobre o tema. Precisamos falar sobre a gravidade do problema e fortalecer a empatia, em especial acolher pessoas que tentaram o suicídio e seus familiares, a fim de evitar também o efeito de contágio", assinala a psicóloga.

Abaixo, acompanhe trechos da conversa com Andréia Ferreira Araújo:

O suicídio é um mal que mata um brasileiro a cada 45 minutos. Neste contexto, a importância do Setembro Amarelo torna-se essencial para a nossa saúde, seja mental ou mesmo física... A luta pelo suicídio traz como foco principal "Conhecer para Prevenir". Isso porque durante muito tempo na sociedade falar sobre suicídio sempre foi um tabu. E justamente por não falar, muitas vidas foram perdidas. Por esse motivo, é importante que saibamos identificar quando uma pessoa está passando por um sofrimento psíquico relevante, que possa estar prestes a cometer suicídio. Quando falamos em suicídio, pensamos em fatores de risco (que precisam ser eliminados) e de proteção, sendo a conscientização da sociedade um mecanismo potente de proteção.

Durante muito tempo na sociedade falar sobre suicídio sempre foi um tabu. E justamente por não falar, muitas vidas foram perdidas.

No continente americano, ao contrário do resto do planeta, a taxa de suicídios está aumentando. Como você avalia esses dados preocupantes? O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking mundial, tornando o suicídio um problema grave de saúde pública, o que pode ter sido agravado durante a pandemia da Covid-19. Para combater este estigma, é necessária uma abordagem educativa, aumentando o conhecimento sobre o tema. Por isso, a importância do Setembro Amarelo: precisamos falar sobre a gravidade do problema e fortalecer a empatia, em especial acolher pessoas que tentaram suicídio e seus familiares, a fim de evitar também o efeito de contágio. O que leva uma pessoa a tentar o suicídio? Bullying, cyberbulling, racismo, perseguições e maus tratos, estariam entre as causas? Há uma forma de prevenir? Se sim, qual seria a mais adequada? Existem causas multifatoriais para o comportamento suicida. Estão entre eles determinantes psicológicos, culturais, socioambientais e genéticos. Entre as causas mais comuns, são os quadros clínicos de transtorno mental (como depressão, dependência química e transtornos de personalidade), bullying, cyberbulling, isolamento social, baixa autoestima, violência, crises econômicas ou desemprego e até mesmo ambiente familiar conturbado. Frente a isso, a forma de prevenir é aumentar os fatores de proteção com uma escuta atenta. Demonstrar empatia e acolhimento pode diminuir a angústia e revelar novos caminhos. É necessário criar um ambiente de segurança para que a pessoa possa expressar o que está sentindo e assim ser ajudada.

Qual a importância do diagnóstico precoce de doenças como a depressão, para evitar o suicídio? A depressão é o transtorno mental mais associado ao suicídio. Esse transtorno é caracterizado por comprometimentos cognitivos, emocionais e comportamentais. A intensidade e a persistência dos sintomas podem contribuir para o risco de suicídio. Nesse sentido, o diagnóstico precoce pode ser um fator protetivo. É importante que familiares e pessoas que convivam com depressivos percebam as mudanças comportamentais, como negatividade extrema e desesperança.

É importante que familiares e pessoas que convivam com depressivos percebam as mudanças comportamentais e sinais de negatividade extrema e desesperança.

Existe classes sociais, idades e gêneros mais suscetíveis ao suicídio no Brasil? Dados da OMS mostram que as taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, existem múltiplos fatores que envolvem o suicídio. Mais de 70% são do gênero masculinos. Isso pode ser explicado pelo fato de que os homens buscam menos ajuda do que as mulheres. Acredita-se que estar casado pode ser fator de proteção, uma vez que aumenta a rede de suporte social. A tentativa de suicídio entre adolescentes que se mutilam é um dos principais motivos de buscas de atendimentos psiquiátricos. Entre os jovens, o suicídio aumentou em todo o mundo, incluindo no Brasil, representando a terceira principal causa de morte nessa faixa etária no país. Outro dado relevante, é que o número de suicídio entre a população LGBTQIA + é de duas a quatro vezes maior do que aqueles identificados entre jovens héteros. De acordo com dados do Ministério da Saúde de 2019, 96,8% das pessoas que se suicidam, tem transtorno mental. A ansiedade e pressão do mundo moderno, seja no trabalho ou mesmo a solidão das grandes cidades, seriam alguns gatilhos para o suicídio? Existem muitos fatores que podem servir de gatilhos, desde a pressão do mundo moderno até o sofrimento psíquico relevante. Isso depende do mecanismo de resiliência de cada pessoa, ou seja, a capacidade em lidar com uma situação adversa de maneira positiva. O imediatismo da sociedade moderna muitas vezes aumenta a ansiedade. E a falta de autoconhecimento, a pressa e a urgência, são umas das consequências que essa cultura imediatista provoca. Temos a falsa impressão de que tudo é para agora, que nada pode esperar, e então, as pessoas com sofrimentos emocionais, que são mais vulneráveis, ficam mais dispostas ao suicídio. A internet trouxe muitos ganhos para o mundo moderno, contribuindo para um novo estilo de vida da sociedade, encurtando distância e aproximando pessoas. Porém, a relação entre rede social e saúde mental exige cautela e cuidado. Atualmente, há uma perda da qualidade de vida. Muitas vezes, a falta de uma rede de relacionamentos e de convivência com familiares e amigos cria relações superficiais. E por isso, pessoas utilizam as redes sociais como uma fuga da realidade, o que pode gerar uma sensação de vazio, e que acaba comprometendo a saúde mental.

Temos a falsa impressão de que tudo é para agora, que nada pode esperar. As pessoas com sofrimentos emocionais, que são mais vulneráveis, ficam mais dispostas ao suicídio.