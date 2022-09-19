Conheça 5 benefícios do gengibre para a saúde

Muitos alimentos acabam sendo consumidos de várias maneiras para aproveitar bem suas propriedades. No caso do gengibre, uma raiz próxima da família do açafrão, os benefícios para a saúde são diversos e ajudam no tratamento de algumas doenças. Por conta de um constituinte ativo chamado gingerol, o gengibre adquire propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo do corpo, o que auxilia, por exemplo, na perda de peso.
Outras propriedades também são eficazes no combate à doenças e no mal estar, principalmente pelo fato de ser um alimento antioxidante e anti-inflamatório. Além disso, o gengibre possui vitaminas B9, B6 e vários minerais, como cobre, cálcio, zinco, magnésio e potássio, levando nutrientes para o corpo.
É importante ressaltar que o gengibre não dará a cura de certas patologias (doenças), mas ele certamente será um grande aliado durante o tratamento. HZ convidou a nutricionista Carina Oliveira para listar 5 benefícios do gengibre para a nossa saúde. Confira:
01
Emagrecimento
Como dito no início do texto, o gengibre possui um composto bioativo chamado gingerol, que possui características antioxidantes e anti-inflamatórias. Isso faz com que ele se torne um alimento com propriedades termogênicas, ou seja, acelera o metabolismo do corpo e, consequentemente, estimula a queima de gordura corporal. Além disso, esse composto também ajuda na função diurética do corpo, eliminando o excesso de líquido e ajudando a desinchar.
02
Cólicas menstruais
Por ser anti-inflamatório, o gengibre acaba sendo um grande aliado nas dores provocadas pela menstruação. Os compostos cineol e bornal possuem um efeito analgésico principalmente se forem ingeridos no início do período menstrual, minimizando as cólicas durante essa fase e também as demais dores estomacais. As propriedades antioxidante e anti-inflamatória também ajudam no combate às doenças bacterianas e fúngicas.
03
Diabetes
O gengibre ajuda a regular o açúcar no sangue por conta do zingibereno, gingerol e curcumeno. Esses compostos fenólicos possuem uma ação antioxidante que auxilia na proteção das células do pâncreas contra os radicais livres.
04
Náuseas e vômitos
Uma das grandes vantagens do gengibre é a propriedade antiemética. Essa caraterística é conhecida por melhorar náusea e vômitos por conta do esvaziamento do estômago, ajudando o mal estar provocado - muitas vezes - em gestantes. É recomendado que, ao sentir esses sintomas, a pessoa mastigue um pequeno pedaço de gengibre.
05
Câncer de cólon
As grandes quantidades de zingibereno, curcumeno, farneseno e gingerol são aliados no combate ao câncer de cólon. Esses compostos bioativos exercem atividades antioxidantes que dificultam o desenvolvimento e também a proliferação de células cancerígenas no intestino.