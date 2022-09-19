Conheça 5 benefícios do gengibre para a saúde

01

Emagrecimento

Como dito no início do texto, o gengibre possui um composto bioativo chamado gingerol, que possui características antioxidantes e anti-inflamatórias. Isso faz com que ele se torne um alimento com propriedades termogênicas, ou seja, acelera o metabolismo do corpo e, consequentemente, estimula a queima de gordura corporal. Além disso, esse composto também ajuda na função diurética do corpo, eliminando o excesso de líquido e ajudando a desinchar.

02

Cólicas menstruais

Por ser anti-inflamatório, o gengibre acaba sendo um grande aliado nas dores provocadas pela menstruação. Os compostos cineol e bornal possuem um efeito analgésico principalmente se forem ingeridos no início do período menstrual, minimizando as cólicas durante essa fase e também as demais dores estomacais. As propriedades antioxidante e anti-inflamatória também ajudam no combate às doenças bacterianas e fúngicas.

03

Diabetes

O gengibre ajuda a regular o açúcar no sangue por conta do zingibereno, gingerol e curcumeno. Esses compostos fenólicos possuem uma ação antioxidante que auxilia na proteção das células do pâncreas contra os radicais livres.

04

Náuseas e vômitos

Uma das grandes vantagens do gengibre é a propriedade antiemética. Essa caraterística é conhecida por melhorar náusea e vômitos por conta do esvaziamento do estômago, ajudando o mal estar provocado - muitas vezes - em gestantes. É recomendado que, ao sentir esses sintomas, a pessoa mastigue um pequeno pedaço de gengibre.

05

Câncer de cólon