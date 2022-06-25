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Saúde

Aprenda como controlar a ansiedade com a respiração

Técnicas auxiliam no controle da ansiedade e compulsão
Personare

Personare

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 08:00

Aprenda como controlar a ansiedade com a respiração
Aprenda como controlar a ansiedade com a respiração Crédito: Personare
Quando a ansiedade está muito intensa, reagimos às situações de uma maneira automática, sem controle. No intuito de evitar reagir dessa forma, precisamos quebrar nosso padrão mental e aprender como controlar a ansiedade com a respiração.
Ao respirar de um jeito controlado, começamos a mudar internamente. Mexemos com os nossos sistemas nervoso e cardíaco e mudamos nossas emoções. Dessa maneira, relaxamos e controlamos a ansiedade.
Há outras técnicas e ações simples que também ajudam a controlar a ansiedade. Veja:
A seguir, aprenda como controlar a ansiedade com a respiração.

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Como controlar a ansiedade com a respiração

Uma das respirações que ajuda a controlar a ansiedade é conhecida no Yoga como Antara Kumbhaka. Ela proporciona uma espécie de reset em nossa mente. Assim, conseguimos quebrar esse padrão de comportamento, trazendo um maior controle sobre nossa ansiedade. 
No vídeo abaixo, dou dicas simples e rápidas para controlar a ansiedade utilizando técnicas de respiração pranayama.
Fabiano Benassi: Professor de Yoga há mais de 11 anos, dá aula e palestras para Grupos, Personal e Empresas. Ensina e atende online no site universoyoga.net e no seu canal do Youtube: [email protected]

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