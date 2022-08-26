Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Anvisa aprova liberação de vacina e de remédio contra a varíola dos macacos
A partir de 18 anos

Anvisa aprova liberação de vacina e de remédio contra a varíola dos macacos

A autorização se aplica às vacinas Jynneos ou Imvanex, que apesar de serem o mesmo produto, possuem nomes diferentes nos EUA e na Europa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 15:09

Varíola do macaco
Médicos têm recorrido à morfina e outros opioides para manejar a dor de pacientes com quadros graves da varíola dos macacos Crédito: Shutterstock
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira, 25, a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e utilize no Brasil a vacina Jynneos/Imvanex, para imunização contra a varíola dos macacos (monkeypox). A agência também autorizou a importação e uso do medicamento Tecovirimat.
A autorização, atendendo a pedido do Ministério da Saúde, se aplica às vacinas Jynneos ou Imvanex, que apesar de serem o mesmo produto, possuem nomes diferentes nos EUA e na Europa. A vacina da empresa Bavarian Nordic A/S é fabricada na Dinamarca e Alemanha.
O imunizante é destinado a adultos a partir de 18 anos. A dispensa - temporária e excepcional - se aplica somente ao Ministério da Saúde e terá validade de seis meses, desde que não seja expressamente revogada pela Anvisa.
Em seu voto, a relatora Meiruze Freitas, destacou que a monkeypox é causada por um vírus semelhante à varíola, portanto, espera-se que a vacina contra a varíola previna ou reduza a gravidade da infecção. A diretora, contudo, ressaltou a necessidade da "condução de estudos de monitoramento para a confirmação da efetividade do imunizante para a prevenção da monkeypox".
O Ministério da Saúde informou na última segunda-feira (22) que espera receber 50 mil doses da vacina adquiridas através do fundo rotatório da Opas, braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a América Latina. A previsão de chegada, inicialmente marcada para o fim deste mês, foi adiada para o início de setembro.
A baixa quantidade de doses, segundo afirmou o ministro da Saúde Marcelo Queiroga em coletiva de imprensa no dia 22, será totalmente destinada aos profissionais da saúde que lidam diretamente com pacientes e materiais infectados pelo vírus. "Essas 50 mil doses não têm o poder de controlar esse surto", admitiu.

Tecovirimat

Também liberado pela Anvisa para importação pelo Ministério da Saúde, o Tecovirimat é medicamento antiviral que interfere em uma proteína encontrada na superfície do vírus, diminuindo o ritmo de sua replicação. O resultado é a duração da infecção por um menor período. No primeiro momento, o remédio será apenas para os casos mais graves.
"Isso beneficia especialmente os grupos considerados mais vulneráveis, que têm mais chances de desenvolver formas graves da doença. Não há indicação para quem tem a doença localizada ou com poucas lesões pelo corpo", explica Rodrigo Molina, médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).
Médicos têm recorrido à morfina e outros opioides para manejar a dor de pacientes com quadros graves da varíola dos macacos no Brasil. Até quarta-feira, 24, o Brasil já acumulava 4.144 confirmações da doença, conforme dados do Ministério da Saúde. Isso representa um aumento de 23,3% em relação ao total da semana anterior. Os Estados com mais casos são: São Paulo (2.640), Rio de Janeiro (508) e Minas Gerais (221). Por ora, apenas um óbito foi registrado no País.

Veja Também

Hepatite viral: conheça a doença diagnosticada no jogador do Flamengo

Anabolizantes naturais: 5 alimentos para ganhar massa magra

Cânceres ginecológicos: "Atenção a sintomas de má digestão", diz oncologista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obra da artista Angela Gomes
Artista capixaba transforma paisagens do ES em pinturas afetivas
Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo
Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados