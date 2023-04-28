Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Alergias alimentares: entenda caso de influenciador que morreu após comer camarão
Reação alérgica

Alergias alimentares: entenda caso de influenciador que morreu após comer camarão

O influenciador Brendo Yan da Silva, de 27 anos, morreu após uma grave reação alérgica provocada pelo fruto do mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 14:18

Brendo Yan da Silva
Brendo Yan da Silva teve uma reação alérgica ao comer um bolinho de camarão. Crédito: Reprodução @brendo_yan
O influenciador digital Brendo Yan, de 27 anos, morreu na quarta-feira (26) após ter uma reação alérgica ao comer um bolinho de camarão. O rapaz chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu e teve a morte encefálica, em Natal, No Rio Grande do Norte. 
Victoria Figueiredo, mulher do influenciador, relatou que eles ganharam o alimento de um vizinho no sábado (22), e comeram sem saber qual era o recheio.
De acordo com Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), a alergia alimentar é uma resposta anômala do sistema imunológico contra uma proteína de determinado alimento. Existe uma predisposição genética para isso e nos últimos anos se reconhece a influência do meio ambiente neste processo – mudança de estilo de vida e alimentação são alguns dos fatores mais associados. Ao reconhecer a proteína como algo prejudicial, o sistema imunológico deflagra algumas respostas que acabam por se manifestar em forma de sintomas desagradáveis e potencialmente graves.
No Brasil não há estatísticas oficiais, porém, a prevalência parece se assemelhar com a literatura internacional, que mostra cerca de 8% das crianças, com até dois anos, e 2% dos adultos possuem algum tipo de alergia alimentar.

SINTOMAS

Os sintomas são bastante variados e podem se manifestar de vermelhidões locais isoladas a um colapso cardiovascular. Entre as manifestações possíveis, destacam-se:
  • Cutâneas: placas vermelhas localizadas ou difusas por todo corpo (urticária), inchaço de olhos, bocas e orelhas, coceira. A dermatite atópica, lesão de pele extremamente pruriginosa (muita coceira), está associada a alimentos apenas nas formas mais graves. 

  • Gastrointestinais: diarreia e vômitos imediatos; um mecanismo imunológico conhecido por “não mediado por IgE” pode acarretar sintomas gastrintestinais mais tardios, horas ou dias após a ingestão (leite e soja são os alimentos mais comumente relacionados) e incluem um ou mais dos sintomas: diarreia com ou sem sangue, refluxo exacerbado, perda de peso, vômitos prolongados.

  • Respiratório: falta de ar e chiado no peito pode ocorrer de forma imediata após a ingestão do alimento. Pacientes com asma não controlada são mais predispostos a este sintoma. 

  • Cardiovasculares: a queda da pressão arterial, levando a desmaio, tontura, arroxeamento dos lábios caracteriza o choque anafilático e representa a forma mais grave da doença.
Existe uma lista de 8 alimentos mais comumente alergênicos: leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. No entanto, vários outros alimentos vêm paulatinamente ocupando espaço na lista dos alérgenos, caso das sementes (destaque para o gergelim) e algumas frutas. A frequência de alergia a amendoim e castanhas aumentou entre a população pediátrica nos últimos anos.

REAÇÃO ALÉRGICA

Associação Brasileira de Alergia e Imunologia informa que para apresentar uma reação alérgica, o indivíduo deverá ter tido algum contato com o alimento previamente, o que leva à sensibilização. Algumas vezes, esse contato não ocorre de maneira óbvia, por meio da ingestão. A sensibilização pode ocorrer por meio de contato com a pele (exemplos: cremes, hidratantes e pomadas que contenham proteínas de alimentos em sua composição, como leite e algumas castanhas) ou até mesmo via leite materno. Alguns alimentos são ingeridos várias vezes antes do paciente apresentar reações, como os frutos do mar. Outros, como o leite e ovo, geralmente não necessitam de um tempo prolongado de exposição antes de desencadear sintomas.
A maior parte das anafilaxias em crianças de até 5 anos ocorre por alimentos, com chance de óbito se não prontamente atendidas. Ainda que a adrenalina intramuscular (medicamentos de emergência) tenha sido administrada adequadamente no momento da reação, o paciente deverá ser observado por algumas horas, uma vez que há chance de apresentar a mesma reação horas depois. 
Alimentos como leite, ovo, trigo e soja, tipicamente iniciados na infância, causam alergias mais efêmeras e grande maioria perde a alergia até a segunda década de vida. Amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar, passíveis de iniciar em qualquer idade, são tipicamente persistentes por toda a vida do indivíduo. As características das respectivas proteínas parecem estar relacionadas com a história natural da doença.

Veja Também

Alopecia: entenda a doença da personagem de Elisa Lucinda em 'Vai na Fé'

Vacina contra a gripe: médica explica os mitos e verdades sobre o imunizante

Sérum facial: 7 lançamentos que ajudam a cuidar da pele

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados