Abdominoplastia: entenda o que é a cirurgia feita por Maria Beltrão

Maria Beltrão passou por uma cirurgia de abdominoplastia Crédito: Reprodução @Mariabeltrão

Apresentadora do programa É de Casa, da TV Globo, Maria Beltrão passou por uma cirurgia de abdominoplastia, o que a afastou das telinhas. Mas você sabe qual a indicação dessa cirurgia? Pessoas que experimentaram uma perda significativa de peso ou mulheres que deram à luz podem se deparar com a pele flácida no abdômen ou músculos da região separados. Nesses casos, uma maneira de restaurar a cintura é a abdominoplastia.

Segundo a Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS), essa é uma das cirurgias plásticas mais procuradas nos consultórios – e a procura vem crescendo principalmente depois do uso de medicamentos para emagrecimento, como é o caso do Ozempic . “Este procedimento é popular no Brasil e remove o excesso de pele e gordura, além de apertar os músculos abdominais. Como resultado, a barriga fica lisa e tonificada”, explica o cirurgião plástico Rodrigo Soffa.

A associação orienta que, antes da cirurgia, é necessário que o paciente compreenda se este é o procedimento ideal, consultando um médico especialista. “Diferentes tipos de abdominoplastia estão disponíveis, incluindo mini, completa e estendida. O procedimento certo para você dependerá de suas necessidades e objetivos estéticos”, diz o médico.

A abdominoplastia pode ser um procedimento de mudança de vida para muitos, mas não é adequado para todos. Os candidatos ideais são pessoas que tiveram perda de peso significativa ou gravidez e têm excesso de pele, músculos esticados ou separados e gordura teimosa na área abdominal que não respondeu à dieta e ao exercício. Para obter os melhores resultados, o paciente deve estar no peso ideal ou próximo dele

A orientação é procurar um cirurgião plástico certificado, com ampla experiência em cirurgia de abdominoplastia: verifique as credenciais do médico, peça referências, leia comentários de outros pacientes e revise fotos de seu trabalho. “Agende uma consulta com o cirurgião escolhido para discutir seus objetivos e preocupações. Uma boa comunicação entre paciente e cirurgião é a chave para obter os resultados desejados”, diz Rodrigo Soffa.

O médico explica que embora uma abdominoplastia possa remover o excesso de pele e gordura e fortalecer os músculos abdominais, não é um procedimento para perda de peso nem um substituto para um estilo de vida saudável. "Os resultados completos de uma abdominoplastia podem levar vários meses para aparecer completamente à medida que o inchaço diminui e as incisões cicatrizam. Para manter seus resultados, evitar flutuações significativas de peso é essencial”.

COMO FUNCIONA

A preparação para uma cirurgia pode incluir parar de fumar com várias semanas de antecedência, seguir uma dieta saudável e balanceada e evitar certos medicamentos. “O cirurgião plástico fornecerá instruções específicas. Mas o paciente precisará providenciar alguém para levá-lo para casa após a cirurgia e ficar para ajudá-lo nos primeiros dias de sua recuperação”, diz o médico.

Uma abdominoplastia é realizada sob anestesia geral e normalmente leva entre duas a quatro horas, dependendo da extensão do procedimento. O cirurgião faz uma incisão que permite a retirada do excesso de pele e gordura ao mesmo tempo em que contrai os músculos abdominais. “A pele ao redor do umbigo também será remodelada durante uma abdominoplastia completa”, diz o cirurgião plástico.

Antes do início da cirurgia, o paciente receberá anestesia geral para garantir que esteja dormindo e sem dor durante o procedimento. “Uma vez sob anestesia, o cirurgião fará as incisões necessárias. Após isso, o médico irá reparar os músculos abdominais, se necessário, apertando-os para melhorar o contorno da área. Em seguida, qualquer excesso de pele ou gordura da área abdominal será removida usando excisão (no caso da pele), lipoaspiração (no caso da gordura) ou outras técnicas. Se o paciente estiver passando por uma abdominoplastia completa, o cirurgião pode reposicionar seu umbigo para uma aparência mais natural após a cirurgia”, diz o médico. Uma vez feitas as alterações necessárias, o cirurgião fechará as incisões com suturas ou outras técnicas. Após a cirurgia, o paciente será levado para uma área de recuperação, mas geralmente pode voltar para casa no dia seguinte.

PÓS-CIRURGIA

Segundo o médico, a recuperação de uma cirurgia como essa pode levar várias semanas. A dor e desconforto podem ser sentidos na primeira semana, mas são controlados com medicação, segundo o médico. “Para reduzir o inchaço e promover a cicatrização, o paciente usará continuamente uma vestimenta cirúrgica para modelar o corpo nas primeiras duas semanas e, na medida do possível, por mais um mês. A caminhada leve é incentivada para promover a circulação, mas o foco deve ser descansar bastante”, diz o médico. “Na semana seguinte, o paciente já começa a se sentir melhor e se movimentar com mais conforto. Alguns pacientes poderão retornar ao trabalho e às atividades diárias leves. Em outros casos, apenas na quarta semana”, diz o especialista.