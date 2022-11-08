Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

7 passos para acabar com o efeito sanfona

Aproveite a chegada do calor para reeducar a sua alimentação
Personare

Personare

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 08:00

7 passos para acabar com o efeito sanfona
7 passos para acabar com o efeito sanfona Crédito: Personare
Com a proximidade do verão, naturalmente diminuímos a ingestão de alimentos e de gorduras, e passamos a consumir mais líquidos, o que é excelente para manter durante o ano todo. Então, que tal aproveitar essa mudança na alimentação para se reeducar e acabar com o efeito sanfona?
Veja a seguir bons motivos para cultivar essa rotina nutricional em todas as estações e 7 passos para acabar com o efeito sanfona! E se quiser saber, veja aqui que ainda dá tempo de emagrecer até o fim do ano.

1. Diminuir a ingestão de calorias

A menor ingestão de alimentos e de calorias pode prolongar e melhorar a vida. Numa revisão de estudos publicada na Science, especialistas em nutrição e longevidade confirmam que a restrição calórica tem influência direta nos mecanismos moleculares relacionados ao envelhecimento.
Aproveite e siga um sábio conselho popular: saia da mesa com um pouquinho de vontade. Entenda: é vontade, não é fome! Entenda aqui a relação entre compulsão alimentar e fome emocional

2. Diminuir a ingestão de gorduras

Diminuir a ingestão de gorduras é uma excelente premissa! Reduz o risco de doenças cardiovasculares e para a obesidade.
Portanto, evite frituras, carnes gordurosas, molhos à base de queijos, doces cremosos, etc. Prefira carnes magras, leite e derivados semidesnatados ou desnatados, queijos brancos, etc.
O consumo de gorduras é necessário para a nossa saúde, mas deve ser de boas gorduras como azeite, óleo de girassol, peixes gordurosos (como salmão, atum) e oleaginosas (nozes e castanhas em geral)

Veja Também

Dá tempo de emagrecer até o fim do ano? Nutricionista dá dicas para começar agora

3. Tomar bastante água

Manter a ingestão de líquidos é fundamental para o organismo, mas principalmente de água, pois podemos confundir fome com desidratação e sede (e também com sono e cansaço), pois é a mesma região cerebral que cuida desses comandos, o hipotálamo.
Portanto, verifique aqui se o seu consumo de água está adequado segundo seu peso.
Dica: experimente deixar os sucos no lugar dos refrigerantes, que podem causar ansiedade (pelo excesso de cafeínas) e prejudicar o aproveitamento de minerais do organismo. Ao contrário de roubar vitaminas e minerais, os sucos ainda vão agregar!

4. Consumir alimentos integrais

As fibras auxiliam em saciedade, funcionamento do intestino, prevenção de doenças crônicas. Experimente intercalar o arroz branco com o arroz integral (este fica saboroso com legumes misturados como cenoura, brócolis, abobrinha refogada, etc.) e também o pãozinho e o macarrão.

Veja Também

Qual é a melhor dieta para o seu signo?

5. Mastigar bem os alimentos

Aprender a mastigar bem os alimentos, descansando os talheres a cada garfada, colocando pedaços pequenos na boca. Quando comer sobremesas, prefira as colherinhas bem pequenas.

6. Consumir hortaliças

Consuma no mínimo um prato de sobremesa de hortaliças cruas no almoço e no jantar. Folhas, tomate, cenoura, beterraba, palmito e também folhas refogadas e legumes como couve, abobrinha, chuchu, etc.
Quem tem o hábito de realizar um lanche à noite pode experimentar colocar a salada no lanche, como fatias de tomate, folhas ou cenoura ralada.

Veja Também

Dieta para ganhar massa muscular: 5 alimentos que são ideais

7. Diferencie a fome da vontade de comer

Por último: aprenda a distinguir a fome real da “fome” causada por impulsos: “está bom, está gostoso”, “eu mereço, tive um dia ruim”, “é só hoje mesmo!”, “eu começo na segunda feira”. Todas essas frases são sabotadoras.
Você belisca o tempo todo? Entenda por que e como reduzir
Amanda Regina: Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a [email protected]

Veja Também

Ozempic: vale a pena tomar o remédio para emagrecer?

AEJ (aeróbico em jejum) emagrece mais? Entenda o treinamento

Tá difícil emagrecer? Personal trainers revelam seis táticas para ajudar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dieta Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados