6 dicas para lidar com a infidelidade na gestação

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NÃO REPRIMA SEUS SENTIMENTOS

Segundo Claudia Petry, muitas mulheres se sentem envergonhadas e até tolas por serem ludibriadas. “Não hesite em buscar apoio, seja com familiares ou amigos. Converse, desabafe, chore, xingue… Permita-se sentir e extravasar todas as suas emoções, até entender que essa culpa não é sua, portanto, você não deve nada a ninguém”, elucida.

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PRIORIZE A SUA SAÚDE E A DO SEU BEBÊ

O sofrimento psicológico da mãe pode prejudicar a formação do feto, segundo Danielle H. Admoni, psiquiatra geral e da infância e adolescência, pesquisadora e supervisora na residência de Psiquiatria da UNIFESP. “O estresse provoca mudanças no desenvolvimento cerebral dos bebês enquanto continuam no útero, resultando em déficits neurocomportamentais, problemas de coordenação motora, reatividade emocional elevada e atrasos na linguagem, além do risco de parto prematuro”, aponta a especialista pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria). Além disso, a mulher pode ser acometida pela depressão , que pode surgir antes mesmo do parto, no final da gravidez. Os sintomas são similares aos da depressão comum, como tristeza, apatia, ideias de culpa, insônia e até desinteresse pelo bebê. “A tendência à depressão depende da interação de vários aspectos, incluindo genética e alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez e no pós-parto. Mas fatores externos também contribuem para motivar o transtorno. Neste caso, a traição desequilibra por completo a estrutura emocional da mãe, já que o parceiro pertence a essa nova realidade, e seu suporte haveria de ser essencial para uma gestação saudável”, conta Danielle Admoni. Daí a importância de ter um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, além de relatar tudo ao ginecologista e obstetra, que deverá fazer um pré-natal com mais atenção.

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FALE COM MULHERES QUE TIVERAM A MESMA EXPERIÊNCIA

É importante lembrar que você não está sozinha. De acordo com Claudia Petry, há muitas mulheres que passaram pela mesma situação e conseguiram manter relacionamentos saudáveis com os pais de seus filhos. “Elas poderão oferecer apoio prático e conselhos com base em suas próprias experiências”, afirma.

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SAIA UM POUCO DE CENA

Faça uma pausa na sua vida. Passe um tempo na casa de praia da sua amiga ou no sítio da família. “Você precisa agora de novos ares para poder respirar, meditar , recarregar as energias, conectar-se com seus próprios pensamentos e pôr as ideias no lugar”, orienta a psicóloga Monica Machado. Segundo ela, essa pausa pode ser benéfica para a futura mãe. “Às vezes, em momentos conturbados, você só precisa de um pouco de solitude e paz para retornar à realidade com mais equilíbrio emocional, evitando a tomada de decisões impulsivas e precipitadas”, complementa.

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QUANDO ESTIVER PRONTA, CHAME-O PARA UM CONVERSA

O diálogo franco é fundamental para compreender os sentimentos de cada um, identificar os problemas que contribuíram para a traição e buscar soluções conjuntas. Para a sexóloga, isso significa falar sobre todos os medos e dúvidas em relação à gravidez, à maternidade/paternidade e ao próprio relacionamento. “Não existe uma resposta universal para a questão da infidelidade durante a gravidez. Cada caso de traição é único e deve ser tratado com individualidade, cuidado e respeito, principalmente em benefício à criança que está por vir”, afirma.

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BUSQUE TERAPIA INDIVIDUAL OU DE CASAL