5 sinais na pele que podem indicar doenças mais graves

A pele desempenha um papel crucial ao refletir a saúde interna do corpo, uma vez que ela é o maior órgão e está intimamente ligada aos sistemas circulatório, imunológico e nervoso. Logo, por meio de uma variedade de sintomas visíveis, ela pode sinalizar problemas de saúde subjacentes que exigem cuidados médicos.
A seguir, veja como a sua pele pode indicar a presença de algumas doenças no corpo.
1. Erupções e feridas que não cicatrizam
A presença contínua de erupções na pele, juntamente com feridas que não completam o processo de cicatrização e o desenvolvimento de úlceras, podem indicar questões como diabetes desregulada, infecções bacterianas ou mesmo a manifestação de um câncer de pele. “Se você notar esses sinais, é importante procurar um dermatologista ou médico imediatamente”, afirma a dermatologista Juliana Palo.
2. Mudanças nas unhas e secura da pele
Unhas que quebram facilmente, descamação ou mudanças na cor podem estar relacionadas à falta de nutrientes, ou problemas na tireoide. Segundo Juliana Palo, se sua pele estiver seca e áspera, isso também pode indicar questões como hipotireoidismo. Por conta disso, é importante consultar um médico para um diagnóstico certo.
3. Manchas amareladas ao redor dos olhos
A presença de manchas amareladas ao redor dos olhos, chamadas de xantelasma, pode ser um sinal de níveis elevados de colesterol. Então, consultar um médico permite a avaliação adequada e a sugestão de medidas para controlar o colesterol e tratar o xantelasma.
4. Pele seca, áspera e com manchas escuras pontuais
Juliana Palo explica que a pele áspera e ressecada pode ser indicativa de desidratação ou falta de cuidados adequados. “No entanto, manchas escuras pontuais podem indicar condições como melasma ou hiperpigmentação, que podem estar ligadas a alterações hormonais ou exposição solar excessiva”, considera a especialista.
5. Bolhas nas mãos ou em áreas expostas ao Sol
Esses sinais têm a possibilidade de apontar para reações alérgicas, inflamatórias ou até condições mais sérias. “Bolhas que aparecem nas mãos ou em áreas expostas ao sol podem ser sintomas de condições como dermatite de contato ou, até mesmo, fotossensibilidade”, ressalta a dermatologista.
Cuide da saúde da pele e do corpo
Prestar atenção aos sinais mencionados, como erupções persistentes, mudanças nas unhas, manchas ao redor dos olhos, pele seca ou bolhas, é crucial para identificar possíveis problemas de saúde mais complexos.
Buscar orientação médica dermatológica é essencial para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Lembre-se de que sua pele é um reflexo do que está acontecendo internamente, portanto, ouça os sinais que ela está enviando e cuide de sua saúde de maneira abrangente.