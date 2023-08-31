Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ouça os sinais

5 sinais na pele que podem indicar doenças mais graves

Dermatologista explica como alguns problemas de saúde podem ser inicialmente identificados por meio da pele
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
A pele é um reflexo do que o corpo está sentindo Crédito: PeopleImages.com - Yuri A | ShutterStock
A pele desempenha um papel crucial ao refletir a saúde interna do corpo, uma vez que ela é o maior órgão e está intimamente ligada aos sistemas circulatório, imunológico e nervoso. Logo, por meio de uma variedade de sintomas visíveis, ela pode sinalizar problemas de saúde subjacentes que exigem cuidados médicos.
A seguir, veja como a sua pele pode indicar a presença de algumas doenças no corpo.

1. Erupções e feridas que não cicatrizam

A presença contínua de erupções na pele, juntamente com feridas que não completam o processo de cicatrização e o desenvolvimento de úlceras, podem indicar questões como diabetes desregulada, infecções bacterianas ou mesmo a manifestação de um câncer de pele. “Se você notar esses sinais, é importante procurar um dermatologista ou médico imediatamente”, afirma a dermatologista Juliana Palo.

2. Mudanças nas unhas e secura da pele

Unhas que quebram facilmente, descamação ou mudanças na cor podem estar relacionadas à falta de nutrientes, ou problemas na tireoide. Segundo Juliana Palo, se sua pele estiver seca e áspera, isso também pode indicar questões como hipotireoidismo. Por conta disso, é importante consultar um médico para um diagnóstico certo.

3. Manchas amareladas ao redor dos olhos

A presença de manchas amareladas ao redor dos olhos, chamadas de xantelasma, pode ser um sinal de níveis elevados de colesterol. Então, consultar um médico permite a avaliação adequada e a sugestão de medidas para controlar o colesterol e tratar o xantelasma.
Imagem Edicase Brasil
Esteja atento aos sinais da sua pele para reconhecer possíveis problemas de saúde  Crédito: puhhhna | Shutterstock

4. Pele seca, áspera e com manchas escuras pontuais

Juliana Palo explica que a pele áspera e ressecada pode ser indicativa de desidratação ou falta de cuidados adequados. “No entanto, manchas escuras pontuais podem indicar condições como melasma ou hiperpigmentação, que podem estar ligadas a alterações hormonais ou exposição solar excessiva”, considera a especialista.

5. Bolhas nas mãos ou em áreas expostas ao Sol

Esses sinais têm a possibilidade de apontar para reações alérgicas, inflamatórias ou até condições mais sérias. “Bolhas que aparecem nas mãos ou em áreas expostas ao sol podem ser sintomas de condições como dermatite de contato ou, até mesmo, fotossensibilidade”, ressalta a dermatologista.

Cuide da saúde da pele e do corpo

Prestar atenção aos sinais mencionados, como erupções persistentes, mudanças nas unhas, manchas ao redor dos olhos, pele seca ou bolhas, é crucial para identificar possíveis problemas de saúde mais complexos.
Buscar orientação médica dermatológica é essencial para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Lembre-se de que sua pele é um reflexo do que está acontecendo internamente, portanto, ouça os sinais que ela está enviando e cuide de sua saúde de maneira abrangente.

Veja Também

Como tratar alopecia? Médica explica doença de Maiara e Maraísa

O que é o retinol? Conheça os benefícios do ativo para a pele

Preenchimento de olheiras: saiba como corrigir manchas escuras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados