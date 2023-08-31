5 sinais na pele que podem indicar doenças mais graves

A pele é um reflexo do que o corpo está sentindo Crédito: PeopleImages.com - Yuri A | ShutterStock

A pele desempenha um papel crucial ao refletir a saúde interna do corpo, uma vez que ela é o maior órgão e está intimamente ligada aos sistemas circulatório, imunológico e nervoso. Logo, por meio de uma variedade de sintomas visíveis, ela pode sinalizar problemas de saúde subjacentes que exigem cuidados médicos.

A seguir, veja como a sua pele pode indicar a presença de algumas doenças no corpo.

1. Erupções e feridas que não cicatrizam

A presença contínua de erupções na pele, juntamente com feridas que não completam o processo de cicatrização e o desenvolvimento de úlceras, podem indicar questões como diabetes desregulada, infecções bacterianas ou mesmo a manifestação de um câncer de pele. “Se você notar esses sinais, é importante procurar um dermatologista ou médico imediatamente”, afirma a dermatologista Juliana Palo.

2. Mudanças nas unhas e secura da pele

Unhas que quebram facilmente, descamação ou mudanças na cor podem estar relacionadas à falta de nutrientes, ou problemas na tireoide. Segundo Juliana Palo, se sua pele estiver seca e áspera, isso também pode indicar questões como hipotireoidismo. Por conta disso, é importante consultar um médico para um diagnóstico certo.

3. Manchas amareladas ao redor dos olhos

A presença de manchas amareladas ao redor dos olhos, chamadas de xantelasma, pode ser um sinal de níveis elevados de colesterol. Então, consultar um médico permite a avaliação adequada e a sugestão de medidas para controlar o colesterol e tratar o xantelasma.

Esteja atento aos sinais da sua pele para reconhecer possíveis problemas de saúde Crédito: puhhhna | Shutterstock

4. Pele seca, áspera e com manchas escuras pontuais

5. Bolhas nas mãos ou em áreas expostas ao Sol

Esses sinais têm a possibilidade de apontar para reações alérgicas, inflamatórias ou até condições mais sérias. “Bolhas que aparecem nas mãos ou em áreas expostas ao sol podem ser sintomas de condições como dermatite de contato ou, até mesmo, fotossensibilidade”, ressalta a dermatologista.

Cuide da saúde da pele e do corpo

Prestar atenção aos sinais mencionados, como erupções persistentes, mudanças nas unhas, manchas ao redor dos olhos, pele seca ou bolhas, é crucial para identificar possíveis problemas de saúde mais complexos.