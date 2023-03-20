5 doenças comuns que afetam a saúde da boca e dos dentes

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Tártaro

É o acúmulo da placa bacteriana, que é uma estrutura mais amolecida, e a presença de sais minerais na saliva provocam o endurecimento dessa placa. Quando ocorre o endurecimento dessa placa, a remoção só é possível ser feita no consultório do dentista. Como prevenir: o recomendado é por meio da higiene adequada dos dentes. Se não há acúmulo de placa bacteriana, não tem tártaro. Como em alguns locais é difícil manter a higienização perfeita, é fundamental que sejam feitas visitas periódicas ao dentista para que seja avaliada a saúde geral dos dentes e da boca. A higiene oral deve ser, inclusive, orientada pelo dentista porque existem situações que necessitam de mecanismos específicos para cada paciente, levando em conta algumas individualidades.

02

Halitose

A halitose é o mau hálito, que normalmente acontece devido à presença de bactérias que liberam gases com odores, o que se consegue prevenir com higiene. Essas bactérias são anaeróbias, ou seja, não gostam de oxigênio, e se acumulam em locais onde são mais difíceis de serem removidas, como amídalas, entre gengiva e dente. O mau hálito também pode estar associado à alteração na produção de saliva porque a própria faz um movimento de autolimpeza, que auxilia na higiene natural. E quando há uma saliva muito espessa, que ocorre com quem bebe pouca água, pode ocorrer um acúmulo de sais minerais que podem promover maior produção de tártaro, causando o mau hálito. Como prevenir: o uso do fio dental, a higienização da língua e o gargarejo ajudam a evitar o problema.

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Gengivite

A principal causa da gengivite é a formação da placa bacteriana ao redor dos dentes. Essas bactérias irritam a gengiva e caso sejam mantidas de forma contínua, podem causar a inflamação do tecido gengival. "Uma outra causa muito comum é a gengivite em gestantes, isto porque as alterações hormonais somadas a uma deficiência na higiene oral, também contribui para o desenvolvimento da doença", diz a cirurgiã-dentista Nicoly Dalmasio. A progressão da gengivite leva a periodontite, que é a perda óssea ao redor dos dentes, com consequente perda dentária. Como prevenir: é recomendado manter uma boa higiene oral, hábitos alimentares saudáveis (com baixo consumo de açúcares e carboidratos) e frequentar o seu cirurgião-dentista no mínimo a cada seis meses.

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Cárie

A cárie é uma doença infecto-contagiosa multifatorial, isto é, depende de vários fatores para se instalar. "A cárie inicia com uma mancha branca e pouco a pouco vai destruindo a estrutura dentária até atingir a polpa (nervo do dente) e necrosar o dente, sendo necessário o tratamento endodôntico (canal). Muitas vezes ela é silenciosa, por isso é tão importante a consulta preventiva no dentista, pois só o profissional conseguiria diagnosticar uma cárie em estágio inicial. É possível sentir dor apenas quando a cárie está chegando próximo ao nervo do dente", explica Nicoly Dalmasio. Como prevenir: manter uma boa higiene oral, hábitos alimentares saudáveis e frequentar o seu cirurgião-dentista a cada seis meses.

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Periodontite