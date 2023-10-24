5 dicas para evitar os alimentos ultraprocessados

Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por inúmeros processos durante sua produção Crédito: Shutterstock

Macarrão instantâneo, refrigerantes, frituras congeladas, biscoitos recheados, pizzas, lasanhas e massas congeladas.... a lista é grande e irresistível. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por inúmeros processos durante sua produção. Normalmente, eles contêm cinco ou mais ingredientes e foram preparados com aditivos alimentares para alterar o seu sabor, textura e cor ou para prolongar o seu prazo de validade. "São produtos cuja fabricação envolve várias etapas e técnicas de processamento e contêm muitos aditivos e ingredientes", diz a nutricionista Catiene Chieppe.

O Ministério da Saúde alerta que os ultraprocessados são nutricionalmente desbalanceados e possuem alto teor de gorduras, açúcares e de sódio. O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda evitar ingestão desses alimentos, já que eles podem acarretar em problemas como obesidade, doenças cardíacas e diabetes.

Um estudo publicado no "American Journal of Preventive Medicine", realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Fiocruz, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidad de Santiago de Chile revelou que há aproximadamente 57 mil óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) por ano associados ao consumo de ultraprocessados, isso somente no Brasil.

Por isso, eles são considerados vilões na alimentação. "Muitas pessoas optam por estes produtos pela praticidade, mas devido às grandes quantidades de ingredientes como sal, açúcar, gorduras e ingredientes de uso industrial (como corantes, aromatizantes, por exemplo), em geral, são alimentos nutricionalmente de qualidade ruim e desbalanceados", explica Catiene Chieppe.

"Grandes estudos encontraram associação significativa entre o consumo desses alimentos e o risco de doenças cardiovasculares, o diabetes e o câncer, mesmo após ajuste para obesidade. Existem estudos também que demonstraram associação do consumo de alimentos ultraprocessados com a depressão"

Por isso, eliminar os ultraprocessados do prato ajuda a evitar doenças. "Devemos priorizar uma alimentação natural, com comida de verdade e, com isso, prevenir doenças e complicações. A prevenção sempre será a melhor opção", diz a nutricionista.

Catiene reforça que comer de forma natural em todos os momentos sempre será prioridade, mas é preciso levar em consideração uma vida real. "Alguns alimentos ultraprocessados podem fazer parte da rotina, uma vez ou outra, justamente para auxiliar na praticidade. Alguns exemplos são o pão de forma integral, as bebidas lácteas proteicas e as barras de proteína".

VEJA 5 DICAS PARA EVITAR OS ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS