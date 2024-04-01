5 dicas essenciais para cuidar da barba em casa

Manter a barba limpa ajuda a controlar a oleosidade da pele Crédito: Imagem: YoloStock | Shutterstock

Cada pessoa tem sua rotina de cuidados pessoais com corpo e cabelos. Porém, a busca pela barba bonita e sempre bem preenchida nem sempre vem acompanhada dos hábitos necessários, o que faz com que surjam dúvidas sobre como tratá-las corretamente e, assim, conseguir manter a pele saudável.

Por isso, a dermatologista Dra. Sarah Bechstein elenca algumas dicas para você cuidar corretamente da sua barba e mantê-la bonita por mais tempo. Confira!

1. Faça a higiene corretamente

Para a dermatologista, o primeiro passo para uma barba bem-cuidada é a higienização com xampus indicados para essa região e condicionadores leves. A médica reforça que manter a barba limpa ajuda a controlar a oleosidade e eliminar a impurezas acumuladas ao longo do dia.

“Uma barba mal-cuidada não se limita aos fios sem brilho, quebradiços e ressecados. A falta de higiene e/ou cuidados com a barba começa a causar coceira, irritação na pele e mau cheiro, além de pelos encravados”, explica a Dra. Sarah Bechstein.

2. Seque bem a barba

Conforme a dermatologista, é extremamente importante secar muito bem a barba, pois um ambiente úmido se torna mais propício para a proliferação de fungos, causando caspa, problemas de pele e queda dos fios.

Óleos ajudam a hidratar os pelos da barba Crédito: Agave Studio | Shutterstock

3. Utilize óleos

Com a barba limpa e completamente seca, a Dra. Sarah Bechstein recomenda o uso de óleos ou balms específicos (produtos sem enxágue), para aplicar por toda extensão dos fios. O resultado é uma barba hidratada, com brilho e maciez.

4. Tenha cuidado com a maquiagem

A maquiagem em peles com barba também requer alguns cuidados, já que esta tende a ser mais áspera e oleosa. Por isso, a médica explica que é muito importante que seja feita uma boa limpeza na pele antes de aplicar qualquer produto, caso contrário, podem surgir ou piorar eventuais problemas.

Também é indispensável o uso de protetor solar facial indicado para cada tipo de pele antes da aplicação da maquiagem. Além disso, retirar os produtos e higienizar corretamente a pele antes de dormir é fundamental.

5. Penteie e apare a barba regularmente