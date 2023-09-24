10 alimentos e hábitos para quem quer definir o abdômen

Alimentação e hábitos diários saudáveis são fundamentais para definir o abdômen Crédito: Nikolas_jkd | Shutterstock

Seja para aumentar a qualidade de vida ou por questões estéticas, eliminar a gordura abdominal é um desejo comum entre a maioria das pessoas, principalmente entre aquelas que praticam exercícios físicos. No entanto, para alcançar o sonho de barriga tonificada, alguns hábitos de vida devem ser modificados e, ao contrário do que se pensa, passar horas na academia fazendo abdominal não queima gordura.

"Ninguém consegue perder o excesso de gordura na região abdominal se não emagrecer o corpo todo. Não existe um exercício específico que ‘emagreça’ apenas essa região, mas sim uma combinação de alimentação ideal com exercícios físicos", garante Amanda Aguiar, profissional de Educação Física e fisioterapeuta.

Por isso, listamos, a seguir, 10 hábitos e alimentos que ajudam a eliminar gordura abdominal. Confira!

1. FAÇA EXERCÍCIOS AERÓBICOS

Exercícios aeróbicos, como corrida, natação e ciclismo, trabalham o corpo todo e elevam o ritmo cardíaco, promovendo a queima de calorias e a perda de peso. São, nesse sentido, favoráveis para a perda de gordura abdominal e geral. Apesar disso, para obter os seus benefícios, é necessário praticar as atividades regularmente e, claro, com acompanhamento profissional.

2. DURMA BEM

O sono é um dos pilares para manter o corpo saudável e desempenhando as suas funções corretamente. Quando dormimos, o organismo regula a produção de hormônios relacionados ao apetite, como a leptina e a grelina, que ajudam a evitar a fome e aumentam a sensação de saciedade. Além disso, uma noite bem-dormida controla o estresse e os níveis de cortisol — que, quando em excesso, provoca a retenção de líquido e gordura.

"Acontecem alterações hormonais, metabólicas, cardiovasculares e de humor. Um período de sono inadequado, ou sem qualidade, aumenta a fome e a irritabilidade, eleva os níveis de pressão arterial, a frequência cardíaca e a taxa de glicemia, além de reduzir o poder de concentração e memória", alerta o médico cardiologista Dr. Carlos Portella.

3. BEBA ÁGUA

A água é conhecida por oferecer maior sensação de saciedade ao corpo. Por isso, o consumo regular, além de ajudar a manter a hidratação, também controla o apetite, melhora a digestão e ajuda a eliminar toxinas do organismo, contribuindo para uma ingestão calórica regular e reduzindo a gordura abdominal. "Além disso, a hidratação adequada garante unhas, pele e cabelos mais bonitos e saudáveis", diz a nutricionista Gabriela Taveiros.

4. CONSUMA ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS

Os alimentos ricos em fibras, como as frutas, cereais e leguminosas, oferecem inúmeros benefícios para o organismo. Como exemplos, é possível citar o fortalecimento do sistema imunológico, a prevenção de doenças e até uma melhor capacidade digestiva, aspectos primordiais para a perda de gordura abdominal.

"As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar", afirma a nutricionista Roberta Stella.

Gengibre é um termogênico natural e ajuda a queimar gordura corporal Crédito: pilipphoto | Shutterstock

5. ADICIONE GENGIBRE NAS REFEIÇÕES

O gengibre é responsável por aumentar a temperatura do organismo, ou seja, um termogênico natural, e isso faz com que ele queime calorias e reduza inflamações. Além disso, essa raiz também reduz o apetite e acelera o metabolismo, diminuindo a absorção de gorduras e, consequentemente, contribuindo para a perda de peso.

6. CONSUMA MAIS OVOS

Os ovos são um dos alimentos mais utilizados durante as dietas não à toa, pois, pela riqueza em proteínas, aumentam a sensação de saciedade, fazendo com que as pessoas comam menos no cotidiano. Ainda, devido aos antioxidantes e às vitaminas presentes em sua composição, reduzem o colesterol ruim (LDL), aumentam o colesterol bom (HDL) e melhoram o sistema imunológico.

7. FAÇA MUSCULAÇÃO

Fazer musculação pode até não ser um dos esportes favoritos de quem exercita o corpo, mas é uma das estratégias mais eficazes para queima de gordura abdominal. A atividade aumenta o gasto de calorias e estimula o crescimento dos músculos, já que é um exercício de alta intensidade, demandando do organismo mais energia e contribuindo para a perda de peso.

8. APROVEITE OS PROBIÓTICOS

Algumas pesquisas indicam que o desequilíbrio da flora intestinal pode estar relacionado ao ganho de peso e gordura abdominal. Nesse sentido, é indicado consumir alimentos ricos em probióticos, como o iogurte natural e os queijos, para regularizar essa disfunção e melhorar a saúde do intestino. Afinal, uma boa digestão é fundamental para o emagrecimento.

9. COMA PEIXE

Os peixes contêm substâncias de alto valor para o organismo, como o ômega 3, que protege o corpo contra doenças e aumenta o ganho de massa muscular, e a vitamina D, que ajuda a combater a insônia. Com baixo teor calórico, eles também aceleram o metabolismo e transformam a glicose em energia, evitando que ela se acumule na barriga e vire gordura.

10. BEBA CHÁ-VERDE