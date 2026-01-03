Caminhos separados

Zoo anuncia separação de Christian Figueiredo e fala em 'novo ciclo'

Zoo usou as redes sociais neste sábado (3) para anunciar o fim de seu casamento com Christian Figueiredo

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:51

Zoo anuncia separação de Christian Figueiredo Crédito: Reprodução @Zoofficial

Zoo usou as redes sociais neste sábado (3) para anunciar o fim de seu casamento com Christian Figueiredo. Em um texto de tom reflexivo, a influenciadora afirmou que os dois decidiram seguir caminhos separados e definiu o momento como o encerramento de um ciclo - e o início de outro, mais voltado à individualidade de cada um.

Sem entrar em detalhes sobre os motivos da separação, Zoo destacou que a decisão foi tomada de forma consciente e madura. "O fim de um ciclo não é algo ruim", escreveu. Segundo ela, a trajetória do casal foi marcada por aprendizados, crescimento e afeto, elementos que agora passam a ser levados para uma nova fase da vida.

Ao longo da mensagem, a influenciadora fez questão de ressaltar o respeito e o apoio que recebeu durante o relacionamento. Disse que teve liberdade para ser quem é e demonstrou gratidão pela história construída ao lado de Christian. "Recebi muito amor, respeito, apoio e a liberdade de ser eu mesma", afirmou no texto publicado no Instagram.

O casal estava junto desde 2018 e é pai de Gael, de 6 anos, e Nikki, de 4. Ao longo dos últimos anos, Zoo e Christian compartilharam momentos da rotina familiar com o público, tornando a relação bastante acompanhada por seguidores e fãs dos dois criadores de conteúdo.

No comunicado, Zoo também fez um pedido direto ao público. A influenciadora agradeceu o carinho recebido enquanto os dois eram vistos como casal e solicitou compreensão neste novo momento.

