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Zilu conta como reagiu a traição de Zezé Di Camargo: 'Autoestima no chão'

Ex-mulher de Zezé Di Camargo voltou a ser questionada sobre separação e confessou: ‘Mulher nenhuma merece esse sentimento’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 12:07

Zilu Godoi anunciou pelas redes sociais que está tratando a Herpes zoster
Zilu Godoi Crédito: Instagram@
A empresária Zilu Godói, ex-mulher de Zezé Di Camargo, falou sobre o momento em que descobriu traição do ex-marido. Durante conversa no podcast em que ela apresenta, Café Com Respostas, a influencer foi questionada sobre o assunto pela entrevistada Camila Monteiro.
"Ali a autoestima vai para o chão. Acaba tudo. Mulher nenhuma merece ter esse sentimento", desabafou Zilu. "Quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, e fala: 'Eu venci, hoje tenho tudo que quero e sou a pessoa mais feliz do mundo'. O mundo desmoronou naquele momento", afirmou.
A empresária e apresentadora buscou se valorizar e encontrar apoio nas amizades para superar o momento difícil: "Se foi ele quem me traiu, ele não me merece, não posso ter essa pessoa comigo. Porque eu me dediquei. Fui tudo para ele e ele não pensou na hora que me traiu. Então foi isso que eu pensei, me fortaleceu", reflete. "Então busquei ajuda, principalmente com amigas, que me deram muita força", disse Zilu.
O casamento com Zezé, que durou 28 anos, teve fim em 2012, após o cantor assumir o romance com Graciele Lacerda, com quem está até hoje.
Em novembro de 2023, Zezé disse ter "passado o rodo" enquanto estava casado com Zilu: "Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra (Graciele Lacerda, atual do artista), eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso".

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