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Pitty passa por cirurgia de emergência e cancela shows

Informação foi confirmada pela assessoria; produtoras dos shows vão anunciar novas datas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 09:24

cantora Pitty
cantora Pitty Crédito: Instagram
A cantora Pitty foi submetida a uma cirurgia de emergência e precisou cancelar a agenda de shows durante os próximos 10 dias. A informação foi confirmada por meio da assessoria, via redes sociais nesta quarta, 3.Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da cantora e o motivo da cirurgia.
Ainda segundo a nota, as produtoras responsáveis pelos shows que foram adiados - em Volta Redonda (RJ), Sorocaba (SP) e Divinópolis (MG) - vão anunciar as novas datas.
Recentemente, Pitty subiu ao palco com Emicida para o show Travessia, no festival João Rock. A cantora também foi confirmada para a gravação do DVD de 30 anos da banda Planet Hemp, em São Paulo.

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