Zendaya, Timothée Chalamet e Chris Hemsworth vem ao Brasil para CCXP23; veja mais nomes

Zendaya é uma das confirmadas para o CCXP23, que acontece em dezembro, em São Paulo Crédito: Reuters/Folhapress

Nesta quarta-feira, 22, a Warner Bros. anunciou a programação de seus painéis na CCXP23. A empresa vai trazer nomes ao Brasil como Zendaya, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Chris Hemsworth, Austin Butler, Anya Taylor-Joy e Florence Pugh.

O maior evento de cultura pop da América Latina ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. A Warner vai promover os longas Aquaman 2: O Reino Perdido, Evidências do Amor, Duna: Parte 2, Furiosa e Godzilla e Kong: O Novo Império.

A brasileira Sandy também estará na CCXP para promover Evidências do Amor, que protagoniza com Fábio Porchat. Ela e o diretor Pedro Antônio estarão em um painel na quinta-feira, 30. O longa deve estrear em 2024.

No mesmo dia, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller farão a primeira apresentação internacional do filme Furiosa, que chega ao Brasil em 23 de maio de 2024, no Palco Thunder.

O domingo, 3, terá três painéis da Warner. O diretor Adam Wingard vai falar sobre Godzilla e Kong: O Novo Império, que tem previsão de estreia para 11 de abril de 2024, e os atores Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan, discutirão a produção de Aquaman 2: O Reino Perdido, que estreia ainda em 2023, no dia 21 de dezembro.