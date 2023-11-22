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Zendaya, Timothée Chalamet e Chris Hemsworth vem ao Brasil para CCXP23; veja mais nomes

Warner Bros. anunciou programação no evento nesta quarta, 22; Jason Momoa, Austin Butler e Anya Taylor-Joy também estão entre convidados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 19:57

Zendaya durante o 29º Screen Actors Guild Awards, em fevereiro de 2023
Zendaya é uma das confirmadas para o CCXP23, que acontece em dezembro, em São Paulo  Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta quarta-feira, 22, a Warner Bros. anunciou a programação de seus painéis na CCXP23. A empresa vai trazer nomes ao Brasil como Zendaya, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Chris Hemsworth, Austin Butler, Anya Taylor-Joy e Florence Pugh.
O maior evento de cultura pop da América Latina ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. A Warner vai promover os longas Aquaman 2: O Reino Perdido, Evidências do Amor, Duna: Parte 2, Furiosa e Godzilla e Kong: O Novo Império.
A brasileira Sandy também estará na CCXP para promover Evidências do Amor, que protagoniza com Fábio Porchat. Ela e o diretor Pedro Antônio estarão em um painel na quinta-feira, 30. O longa deve estrear em 2024.
No mesmo dia, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller farão a primeira apresentação internacional do filme Furiosa, que chega ao Brasil em 23 de maio de 2024, no Palco Thunder.
O domingo, 3, terá três painéis da Warner. O diretor Adam Wingard vai falar sobre Godzilla e Kong: O Novo Império, que tem previsão de estreia para 11 de abril de 2024, e os atores Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan, discutirão a produção de Aquaman 2: O Reino Perdido, que estreia ainda em 2023, no dia 21 de dezembro.
O destaque do dia será o painel de Duna: Parte Dois, que terá grande parte do elenco principal do longa. Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve estarão na CCXP para promover o filme que chega aos cinemas brasileiros em 29 de fevereiro de 2024.

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