Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série

The Crown: Netflix é acusada de fantasiar início de namoro de Diana e Dodi

Primeiros quatro episódios da última temporada da série foram liberados na plataforma e abordam os últimos dias de vida da princesa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 10:55

A atriz Elizabeth Debicki interpreta a princesa Diana em The Crown
A atriz Elizabeth Debicki interpreta a princesa Diana em The Crown Crédito: Netflix Brasil/ Instagram
A série "The Crown" (Netflix) foi acusada de fabricar o papel de Mohamed Al-Fayed como intermediador no relacionamento entre a Princesa Diana e Dodi Fayed. Após o lançamento da sexta temporada, em que os primeiros episódios mostram o desenvolvimento da relação, o ex-porta-voz de Al-Fayed, Michael Cole, negou que ele tenha se envolvido na história.
Fãs apontaram, nas redes sociais, que a série sugere repetidamente que o relacionamento foi arquitetado por Al-Fayed, o falecido magnata egípcio, como parte de sua ambição de obter cidadania britânica. Ao Deadline, Cole afirma que nunca testemunhou ou teve conhecimento de Al-Fayed desempenhando um papel em tornar o encontro conhecido pelo mundo todo.
"A Netflix e a produtora descrevem 'The Crown' como 'ficção dramatizada' e eu não vou discordar dessa caracterização. Isso significa que é inventado", disse ele.
O primeiro episódio da última temporada de "The Crown" apresenta Al-Fayed (Salim Dau) reintroduzindo Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi (Khalid Abdalla) em seu iate. Al-Fayed realmente convidou Diana e seus filhos, os príncipes William e Harry, para sua vila em St. Tropez no verão de 1997, e na época foi relatado que Dodi se juntou a eles.
Mas o barco proporciona um campo para o escritor de "The Crown", Morgan, aplicar alguma licença criativa, de acordo com Cole. Em uma das cenas, Al-Fayed instrui Dodi a conquistar Diana. No episódio seguinte, Al-Fayed ordena a uma empregada para informá-lo se Dodi e Diana estão "íntimos". Na série, inclusive, ele teria encomendado ao fotógrafo italiano Mario Brenna as famosas fotos de Diana e Dodi em um abraço privado na embarcação.
Al-Fayed faleceu em agosto aos 94 anos. Cole afirma suspeitar que seu ex-chefe, conhecido por falar o que pensava, teria "muito a dizer" sobre a versão de eventos apresentada por "The Crown". A Netflix não chegou a falar sobre o assunto.

Veja Também

5 clássicos do cinema para assistir no Prime Video

Netflix: 5 clássicos do cinema para assistir na plataforma

Saiba quando filmes e séries vão estrear após fim da greve dos atores em Hollywood

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados