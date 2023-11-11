Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Saiba quando filmes e séries vão estrear após fim da greve dos atores em Hollywood

Produções como os blockbusters 'Deadpool 3' e 'Gladiador 2', entre outros títulos, estavam paradas e vão ser retomadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 11:32

Ryan Reynolds posa como o personagem-título em 'Deadpool'
Ryan Reynolds posa como o personagem-título em 'Deadpool' Crédito: Marvel
Após o fim da greve dos atores em Hollywood, que durou quatro meses, a retomada da produção de filmes e séries ainda deve demorar. Até o acordo entre o Sindicato dos Atores, o SAG-AFTRA, e os estúdios, firmado na última quinta-feira (10), blockbusters como "Deadpool 3" e "Gladiador 2", entre outros títulos, estavam parados.
Agora, já é possível prever quando alguns filmes e séries adiados devem chegar ao público. O terceiro longa da franquia "Avatar", de James Cameron na Disney, por exemplo, deve estrear nos cinemas em dezembro de 2025.
O épico histórico "Gladiador 2" de Ridley Scott, deve retomar a produção até o final do ano ou início do próximo ano, de acordo com uma fonte familiarizada com o projeto. Os cronogramas estão sendo ajustados, voos para Malta e acomodações estão sendo reservados, e outras preparações estão em andamento.
Já "Deadpool 3", dos Estúdios Marvel, um projeto de alta prioridade para a Disney, retomará provavelmente as filmagens ainda este mês, após a greve dos atores ter interrompido a produção em julho. A Disney anunciou na quinta-feira que o novo filme do "Deadpool" estreará no final de julho, em vez do início de maio, como originalmente planejado.

RETOMADA NA TELEVISÃO

As redes de televisão estão tentando salvar parte de sua temporada. Depois de preencher a programação de outono de outro —no hemisfério norte, primavera no Brasil— com reality shows e reprises, os executivos esperam transmitir alguns episódios de sucessos como "Abbott Elementary", "NCIS" e "Law & Order" no próximo ano.
A ABC Studios pretende iniciar a produção neste mês de novas temporadas do drama médico de longa duração "Grey's Anatomy" e do programa policial "The Rookie", de acordo com uma fonte familiarizada com as produções. Novos episódios podem estrear no início do próximo ano. "Tracker", um novo drama que a 20th Television está produzindo para a CBS, também deve começar a ser filmado neste mês.
Para a NBC, as séries "Law & Order", "FBI" e "Chicago", da produtora Wolf Entertainment de Dick Wolf, devem começar a filmar novas temporadas nas próximas semanas, segundo uma fonte próxima às produções.
Os atores estavam se preparando para ir aos tapetes vermelhos, programas de entrevistas e mídias sociais para promover seus projetos. A maioria havia sido proibida de promover filmes e programas de TV durante a greve. Os estúdios estão ansiosos para que os atores promovam os favoritos ao Oscar, como "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio.
Entre os filmes afetados pela greve dos atores estão "Admirável Mundo Novo", "Thunderbolts" e "Blade", esses da Marvel, além de "Duna - Parte 2", "Homem-Aranha: Além do Aranhaverso" e o novo filme da franquia "Senhor dos Anéis", "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Todos estes longas estão previstos para 2024.

Veja Também

"As Marvels" diverte entre ação intergaláctica e humor escrachado, mas estúdio repete erros

Confira séries e filmes que estreiam neste fim de semana como "007: Road To A Million"

Por que 'As Marvels' é prova de fogo da Marvel em meio à crise de heróis no cinema

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Hollywood Marvel Streaming Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados