Confira séries e filmes que estreiam neste fim de semana como "007: Road To A Million"

Mais um fim de semana está chegando e, com ele, algumas novidades de filmes e séries nas principais plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max.
Um dos destaques é o game show 007: Road To A Million, inspirado nas histórias de James Bond, que tem o ator Brian Cox como apresentador. O jogo estreia nesta sexta-feira, 10, no Amazon Prime Video. Confira este e outros destaques abaixo.
007: Road To A Million (Prime Vídeo) - 10 de novembro
A ideia do reality show é trazer pessoas comuns de variados países, meios sociais e estilos de vida para disputar uma aventura com desafios inspirados nas histórias do agente secreto James Bond. Detalhe: a dupla vencedora receberá o prêmio de 1 milhão de libras.
O Assassino (Netflix) - 10 de novembro
Dirigido por David Fincher, o filme estrelado por Michael Fassbender mostra os bastidores da vida de um assassino profissional, incluindo momentos de ação e outros nos quais tenta passar despercebido pela sociedade. Estreia em 10 de novembro de 2023.
For All Mankind - 4.ª Temporada (Apple TV+) - 10 de novembro
Os novos episódios se passam oito anos após o fim da 3.ª temporada da série que retrata a vida em Marte por um programa espacial, incluindo o tenso relacionamento entre moradores do planeta.
DNA do Crime (Netflix) - 14 de novembro
Com Maeve Jinkings e Rômulo Braga no elenco e dirigida por Heitor Dhalia, a série aborda o trabalho de agentes da Polícia Federal que investigam uma quadrilha que rouba bancos e o crime organizado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Estreia em 14 de novembro de 2023.