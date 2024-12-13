Zeca Pagodinho fará pausa em shows para se dedicar aos netos

O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Instagram/@naviodozeca e @zecapagodinho

Zeca Pagodinho, que comemora seus 40 anos de carreira, anunciou uma pausa na agenda de shows. O dono de hits como Deixa a vida me levar e Verdade quer se dedicar aos netos. Ele é avô de seis netos e espera o sétimo para abril.

Mas antes, Zeca Pagodinho faz dois shows em São Paulo, nesta sexta, 13, e no sábado, 14, e outro no Rio de Janeiro, no dia 21. Depois disso, o cantor de 65 anos só volta a se apresentar em junho.

São Paulo recebeu a turnê de 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho em junho de 2024. Depois de percorrer outras 12 cidades e levar uma legião de fãs para um cruzeiro, o músico volta à capital paulista para mais dois shows nesta sexta, 13, e no sábado, 14. As apresentações acontecem na Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955 - Vila Almeida), com abertura da casa às 19h30.