Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Zeca Pagodinho fará pausa em shows para se dedicar aos netos

Cantor, que comemora seus 40 anos de carreira, é avô de seis netos e espera o sétimo para abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 11:10

O cantor Zeca Pagodinho
O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Instagram/@naviodozeca e @zecapagodinho
Zeca Pagodinho, que comemora seus 40 anos de carreira, anunciou uma pausa na agenda de shows. O dono de hits como Deixa a vida me levar e Verdade quer se dedicar aos netos. Ele é avô de seis netos e espera o sétimo para abril.
Mas antes, Zeca Pagodinho faz dois shows em São Paulo, nesta sexta, 13, e no sábado, 14, e outro no Rio de Janeiro, no dia 21. Depois disso, o cantor de 65 anos só volta a se apresentar em junho.
São Paulo recebeu a turnê de 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho em junho de 2024. Depois de percorrer outras 12 cidades e levar uma legião de fãs para um cruzeiro, o músico volta à capital paulista para mais dois shows nesta sexta, 13, e no sábado, 14. As apresentações acontecem na Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955 - Vila Almeida), com abertura da casa às 19h30.
Zeca Pagodinho encerra a turnê no Rio de Janeiro, no Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca), no dia 21.

Veja Também

Zeca Pagodinho surpreende ao revelar valor mensal de sua aposentadoria

'Tem uma hora que cansa', diz Gilberto Gil sobre anúncio de que vai parar de fazer turnês

Preta Gil fará nova cirurgia após resposta insatisfatória à quimioterapia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados