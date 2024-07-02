Zeca Pagodinho surpreende ao revelar valor mensal de sua aposentadoria

Zeca Pagodinho, de 65 anos, causou surpresa ao expor o valor exato da pensão que está ganhando por mês.
O cantor disse que recebe apenas R$ 4 mil mensais. "Tô ganhando um dinheirão!", ironizou o próprio Zeca, em conversa com a jornalista Isabele Benito, para seu podcast Tá Benito (YouTube).
Zeca admitiu que o valor estipulado surpreendeu até sua família. "Minha família inteira [me acompanhou], todo mundo achando que ia ser rico de lá, e aí... R$ 4 mil por mês!", relatou ele, aos risos.
Não obstante, o músico foi comemorar a aposentadoria com os parentes, no restaurante de um amigo já falecido - cujos familiares o liberaram de pagar a conta. "A filha dele, que conheci pequenininha e estudou com a minha filha, não quis me cobrar. Se cobrasse, eu teria gasto todo o dinheiro da minha aposentadoria", brincou Zeca.