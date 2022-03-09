Zeca Pagodinho e Duda Beat farão show em novo festival no Ibirapuera

O cantor Zeca Pagodinho se apresentará no festival Turá Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho

Zeca Pagodinho, Duda Beat e BaianaSystem farão show na primeira edição do festival Turá, na área externa do Auditório do Ibirapuera (zona sul de São Paulo) nos dias 2 e 3 de julho. Com uma programação 100% nacional, evento tem nome em uma referência aos finais das palavras abertura, cultura, mistura e releitura.

Serão ao menos 28 atrações, de acordo com a Time for Fun, organizadora do evento, que ainda não confirmou toda a programação. Mas, segundo o Lineup apurou, nomes como Caetano Veloso, Emicida e Marina Sena devem figurar na lista.

Na sexta (11) haverá pré-venda de ingressos com preços a partir de R$ 90.

"Um evento que traz toda a pluralidade do que é o Brasil e o brasileiro em sua essência, seja por meio da música, das pessoas, da arte e da gastronomia", diz a executiva.

A produção indica ainda que observa a evolução da pandemia para seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19 e esgotar as medidas vigentes no período do evento.

A área externa do Auditório do Ibirapuera tem sido palco para eventos musicais e, no fim de 2021, por exemplo, recebeu um show surpresa da Mastercard com grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Alcione, Paulinho da Viola, Maria Rita, Liniker, Agnes Nunes, Rael, Luísa Sonza, Xenia França e Tuyo.