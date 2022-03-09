Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
28 atrações

Zeca Pagodinho e Duda Beat farão show em novo festival no Ibirapuera

Eles farão show na primeira edição do festival Turá, nos dias 2 e 3 de julho. Com uma programação 100% nacional, evento tem nome em uma referência aos finais das palavras abertura, cultura, mistura e releitura
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:19

O cantor Zeca Pagodinho
O cantor Zeca Pagodinho se apresentará no festival Turá Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Zeca Pagodinho, Duda Beat e BaianaSystem farão show na primeira edição do festival Turá, na área externa do Auditório do Ibirapuera (zona sul de São Paulo) nos dias 2 e 3 de julho. Com uma programação 100% nacional, evento tem nome em uma referência aos finais das palavras abertura, cultura, mistura e releitura.
Serão ao menos 28 atrações, de acordo com a Time for Fun, organizadora do evento, que ainda não confirmou toda a programação. Mas, segundo o Lineup apurou, nomes como Caetano Veloso, Emicida e Marina Sena devem figurar na lista.
Na sexta (11) haverá pré-venda de ingressos com preços a partir de R$ 90.
"Um evento que traz toda a pluralidade do que é o Brasil e o brasileiro em sua essência, seja por meio da música, das pessoas, da arte e da gastronomia", diz a executiva.
A produção indica ainda que observa a evolução da pandemia para seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19 e esgotar as medidas vigentes no período do evento.
A área externa do Auditório do Ibirapuera tem sido palco para eventos musicais e, no fim de 2021, por exemplo, recebeu um show surpresa da Mastercard com grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Alcione, Paulinho da Viola, Maria Rita, Liniker, Agnes Nunes, Rael, Luísa Sonza, Xenia França e Tuyo.
No Brasil, a T4F é responsável por shows e festivais, como o Lollapalooza, confirmado para o fim de março no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Entre as atrações estão Foo Fighters, Strokes e Miley Cyrus.

Veja Também

Juliana Paes encerra contrato fixo com a Globo após 21 anos

Jade quer conversar com Arthur fora do "BBB" e deixar o jogo para trás

Rock in Rio terá Rita Ora e homenagem a Elza Soares em show com Alcione e Gaby Amarantos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados