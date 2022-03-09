Juliana Paes encerra contrato fixo com a Globo após 21 anos

Juliana Paes comunicou o fim de seu contrato fixo com a Rede Globo Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes

Após 21 anos, a atriz Juliana Paes comunicou o fim de seu contrato fixo com a Rede Globo nesta quarta-feira, 9. A atriz afirmou que a mensagem não seria uma despedida porque estará no remake da novela Pantanal até o meio do ano. Na trama, que estreia dia 28 de março, ela interpretará Maria Marruá, mãe de Juma (Alanis Guillen).

Juliana ainda aproveitou para divulgar um novo projeto com a Globo, sem entrar em detalhes: "Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos."