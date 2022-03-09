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Juliana Paes encerra contrato fixo com a Globo após 21 anos

A atriz afirmou que a mensagem não seria uma despedida porque estará no remake da novela Pantanal até o meio do ano. Juliana ainda aproveitou para divulgar um novo projeto com a Globo, sem entrar em detalhes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Março de 2022 às 17:35

Juliana Paes entrega segredo de beleza
Juliana Paes comunicou o fim de seu contrato fixo com a Rede Globo Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes
Após 21 anos, a atriz Juliana Paes comunicou o fim de seu contrato fixo com a Rede Globo nesta quarta-feira, 9. A atriz afirmou que a mensagem não seria uma despedida porque estará no remake da novela Pantanal até o meio do ano. Na trama, que estreia dia 28 de março, ela interpretará Maria Marruá, mãe de Juma (Alanis Guillen).
Juliana ainda aproveitou para divulgar um novo projeto com a Globo, sem entrar em detalhes: "Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos."
"Eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz!!! Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo", finalizou a artista, que se destacou em novelas como Caminho das Índias e A Força do Querer.

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