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Saúde

Zé Vaqueiro fala sobre evolução do estado de saúde do filho recém-nascido

Cantor usou as redes sociais para dizer que o menino, que nasceu com malformação congênita, é "forte"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:55

Apresentação de Zé Vaqueiro no palco Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo (SP), durante Virada Cultural 2023, em maio de 2023
Zé Vaqueiro usou as redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde do filho Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O cantor Zé Vaqueiro, de hits como Te Amar, Te Amar e Coladin, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de seu filho, Arthur. O menino, que nasceu no dia 26 de julho, malformação congênita.
"Arthur significa 'rei urso', 'forte', 'nobre' ou 'corajoso'. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, meu filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria", escreveu Zé Vaqueiro.
A mensagem está acompanhada de uma foto em que o filho segura seu dedo. "A Fé move montanhas", também escreveu o cantor.
Arthur é filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares. A criança, que nasceu com a Síndrome de Patau - essa condição que pode causar sintomas como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins - já respira sem auxílio de aparelhos, segundo seus pais.

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