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Sertanejo

Zé Neto rebate fala de Naldo e revela quantas vezes faz sexo no mês

Em entrevista a colunista, cantor também falou sobre masturbação, depilação íntima, e comentou a declaração de Naldo Benny, que, recentemente, afirmou transar 37 vezes por semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 13:31

O cantor sertanejo Zé Neto
Em entrevista, Zé Neto afirmou que faz sexo 12 vezes por mês Crédito: Allysson Moreno/Divulgação
Sempre polêmico, Zé Neto, da dupla com Cristiano, conversou com o colunista Léo Dias e deu detalhes sobre sua vida sexual. Ao ser questionado quantas vezes faz sexo por mês - ele é casado com Natália Toscano - o sertanejo tentou desconversar, mas acabou respondendo.
"Olha, eu transo, acho que, umas 12 vezes no mês. Eu também não fico tanto tempo em casa, mas a minha mãe deve fazer muito mais do que eu", brinca, puxando assunto com o jornalista sobre masturbação.
"Fiquei sabendo que um cara bateu 43 p@#$%¨&s em um dia e morreu. Pelo menos, a gente já sabe que o limite é 42, né?", apontou. Léo Dias, colocando mais fogo na conversa, perguntou a Zé Neto sobre o que ele acha da recente declaração de Naldo Benny, enumerando a quantidade de vezes que ele faz sexo por semana. Segundo o funkeiro, são 37.
"Ah, o c* é dele (Naldo), mesmo, né? Então, problema dele", disse, aos risos. "Brincadeira, tá? Olha, se ele se dá conta, ótimo", complementou o sertanejo.
As revelações sobre a intimidade de Zé Neto não pararam por aí. Questionado sobre depilação íntima, o cantor afirmou ao colunista que não gosta de pelos pelo corpo e se depila por questão de higiene e por viver fora de casa usando banheiros sem duchas.
"Passo a maquininha, passo no c*, no saco, em tudo. Isso é higiene, né, cara? Por exemplo, você vai ao banheiro, em lugar que não tem duchinha, você vai passar e tá aquela cabeleira do Zezé", revelou, também em tom de brincadeira. 

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