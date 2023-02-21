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Zé Neto pede desculpas para Anitta após críticas e quer conversar com a cantora

Sertanejo fez comentário inapropriado sobre tatuagem íntima da artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 18:23

Zé Neto pede desculpas para Anitta após críticas e quer conversar com a cantora
Zé Neto pede desculpas para Anitta após críticas e quer conversar com a cantora Crédito: Folhapress
O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, pediu desculpas para Anitta após tecer críticas sobre tatuagem íntima da cantora. Ele admitiu ter errado ao fazer o comentário em uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT.
"Estava passando por um momento muito conturbado e hoje eu falo com sinceridade [que] não precisava falar isso. Estou falando de coração, como um pedido de desculpas por algum possível comentário errado que eu fiz", declarou o cantor, que assistia aos desfiles das escolas de samba no Anhembi, em São Paulo.
Ele aproveitou para dizer que quer conversar com Anitta. "É uma grande pessoa, uma grande artista, internacional, tem muita potência e muito poder", ressaltou. "Não é nem por causa disso, mas queria meu coração livre e em paz. E vamos chegar ao momento de ter uma conversa só eu e ela. Sou um cara que, por incrível que pareça, odeio polêmicas. Não sou esse cara. Sou um cara firme. Todo mundo tem seu espaço e precisa ser respeitado", finalizou.
O cantor Zé Neto fez declaração em Sorriso (MT), em maio do ano passado. "Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem ou não". A referência do cantor foi a uma tatuagem íntima feita por Anitta.

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