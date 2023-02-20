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Carnaval

Repórter se pronuncia após ter beijo roubado em transmissão ao vivo no carnaval

Mulher que protagonizou a cena também se manifestou sobre o assunto na rede social
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 19:45

Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada
Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada Crédito: Twitter/@NelsonSiIveira
Rodrigo de Luna, repórter da TV Guararapes, afiliada da TV Record, foi surpreendido no último sábado, 18, com um beijo na boca por uma mulher durante a transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco. Após a repercussão, o profissional usou o Instagram para comentar o assunto.
Em um vídeo, o repórter destacou que a repercussão é positiva em dias de carnaval, época marcada pelo assédio - prática considerada crime. "Beijo forçado não é legal. É assédio, sim. Independentemente se é de homem para mulher, da mulher para homem, homem com homem, mulher com mulher... se não está permitido, não é para fazer", pontuou.
Segundo Rodrigo, a mulher que o beijou é a humorista Grande Mamis, uma telespectadora conhecida por ele. "Ela é muito querida. Foi a segunda vez que ela fez isso! No dia da gravação de João Gomes no Marco Zero do Recife, no ano passado, também foi assim. Ela tem essa característica espontânea e até 'maluquinha' mesmo. (...) Por isso, sei que não fez por maldade", defendeu.
O repórter disse ter conversado com a mulher após a segunda ocorrência da situação: "Combinamos que a partir de agora ela não fará mais isso! Já disse, que se me encontrar novamente, eu vou deixar ela dar um selinho e só! E aí tá permitido".
Casado, ele garantiu que está tudo bem em seu relacionamento e finalizou aconselhando o público a ter juízo durante o carnaval.
Após o pronunciamento de Rodrigo, Grande Mamis também falou sobre o assunto em seu Instagram. "Deus conhece o meu coração e sabe tudo o que passei na vida. Jamais eu tenho maldade. Eu sou meio louquinha, meio perturbada', disse.

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