Repórter se pronuncia após ter beijo roubado em transmissão ao vivo no carnaval

Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada Crédito: Twitter/@NelsonSiIveira

Rodrigo de Luna, repórter da TV Guararapes, afiliada da TV Record, foi surpreendido no último sábado, 18, com um beijo na boca por uma mulher durante a transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco. Após a repercussão, o profissional usou o Instagram para comentar o assunto.

Em um vídeo, o repórter destacou que a repercussão é positiva em dias de carnaval, época marcada pelo assédio - prática considerada crime. "Beijo forçado não é legal. É assédio, sim. Independentemente se é de homem para mulher, da mulher para homem, homem com homem, mulher com mulher... se não está permitido, não é para fazer", pontuou.

Segundo Rodrigo, a mulher que o beijou é a humorista Grande Mamis, uma telespectadora conhecida por ele. "Ela é muito querida. Foi a segunda vez que ela fez isso! No dia da gravação de João Gomes no Marco Zero do Recife, no ano passado, também foi assim. Ela tem essa característica espontânea e até 'maluquinha' mesmo. (...) Por isso, sei que não fez por maldade", defendeu.

O repórter disse ter conversado com a mulher após a segunda ocorrência da situação: "Combinamos que a partir de agora ela não fará mais isso! Já disse, que se me encontrar novamente, eu vou deixar ela dar um selinho e só! E aí tá permitido".

Casado, ele garantiu que está tudo bem em seu relacionamento e finalizou aconselhando o público a ter juízo durante o carnaval.