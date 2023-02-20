  • Léo Santana alcança a 16ª colocação do Spotify Global com 'Zona de Perigo'
Hit do Carnaval

Léo Santana alcança a 16ª colocação do Spotify Global com 'Zona de Perigo'

Lançada em dezembro do ano passado, a música se tornou uma forte candidata a ser o hit do carnaval de 2023
Agência Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 18:22

O cantor Léo Santana se apresenta em Guarapari, no próximo sábado (26) Crédito: Thiago Bruno
A música Zona de Perigo, do cantor Léo Santana, está na 16ª posição do Spotify Global, ou seja, está entre as mais reproduzidas da plataforma no mundo.
Lançada em dezembro do ano passado, a faixa se tornou uma forte candidata a ser o hit do carnaval de 2023 por ter um refrão chiclete e uma coreografia fácil. Nas redes sociais, a música já é um sucesso, com uma coreografia realizada pelo cantor que se tornou viral.
Zona de Perigo disputa com outros hits, como Lovezinho, de Treyce; Leão, de Marília Mendonça; Bombonzinho, da dupla sertaneja Israel e Rodolfo com Ana Castela, além de Ai Papai, de Anitta, MC Danny e Hitmaker.
@leosantana #ZonaDePerigo ♬ Zona De Perigo - Léo Santana

