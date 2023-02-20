Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada
Carnaval de Pernambuco

Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada

Nas redes sociais, episódio foi apontado como assédio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 14:37

Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada
Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada Crédito: Twitter/@NelsonSiIveira
O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da TV Record, foi assediado por uma mulher enquanto fazia a transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco, no sábado, 18. A mulher, que estava sendo entrevistada, deu um beijo à força no jornalista.
"Essa daqui está preparada!", disse o repórter no início da entrevista com a mulher. "Eu estou feliz porque te vi!", respondeu a foliã. Na sequência, 'Grande Mamis', como é conhecida a mulher, segura o rosto do jornalista e dá um beijo de maneira forçada.
O jornalista disse que esta não é a primeira vez que a mulher faz algo parecido e que poderia ter problemas em casa. "Na última vez em que 'Grande Mamis' fez isso, quase apanhei quando cheguei em casa", relatou. Em seguida, ele adverte a mulher: "Se controla, mulher! Sou casado". Ela ainda afirmou que o jornalista "é casado, mas não capado". "Amo esse homem."
Nas redes sociais, o episódio foi apontado como assédio e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. "Sim, é assédio, não apenas isso, é forçar atitude sem consentimento, mesmo ele negando, o que consta em estupro. Homem tem vergonha de denunciar, mas não deve, tem tanta mulher ruim e sem noção quanto homem, é crime e ponto. Pior é que ela parece estar sóbria, fez com consciência", disparou um perfil do Twitter.

Veja Também

Paredão, alerta de Tadeu Schmidt e estratégia marcam madrugada no 'BBB 23'

BBB: Internautas pedem expulsão de Larissa após tapa em Fred

Dani Calabresa relata furto de celular em carnaval de Salvador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados