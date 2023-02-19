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BBB23

BBB: Internautas pedem expulsão de Larissa após tapa em Fred

Sister se irritou com o influenciador, que estava jogando creme corporal nos participantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 14:35

Web pede expulsão de Larissa após tapa em Fred no BBB23
Web pede expulsão de Larissa após tapa em Fred no BBB23 Crédito: Twitter/@driydri
Após a noite de festa comandada pelo cantor Dilsinho no BBB, os participantes fizeram mais um "after dos cria" na casa. Na sala, a sister Larissa se irritou com Fred e deu um tapa no rosto do brother. Internautas pedem a expulsão dela.
Enquanto estavam dentro da casa, Fred pega creme corporal no banheiro e começa a jogar em Gabriel Santana e, depois, parte para Larissa, que está deitada no chão. A sister não gostou nada e se irritou com Fred, indo em sua direção. Ela reclama com o colega de confinamento e dá um tapa no rosto dele.
O assunto é um dos mais comentados no Twitter. Na rede social, o público também aponta outro vídeo em que ela aparece dando um tapa nas costas de Fred após ele jogar o mesmo creme em Marvvila. Usuários da rede acusam Larissa de agressão, pedindo a expulsão da participante

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